Rabia y preocupación en Cambados por la oleada de pinchazos de ruedas de coches

Durante la madrugada de ayer aparecieron otros 25 coches con las ruedas desinfladas. La mayoría se localizaban en la calle Os Olmos, donde se produjeron los episodios anteriores, pero en esta ocasión también han resultado dañados vehículos en San Roque, Rúa Hospital, la avenida de Galicia, el Paseo da Calzada y la Ribeira de Fefiñáns. En estas dos últimas calles aparecieron un coche atacado, respectivamente, mientras que en San Roque, por ejemplo, fueron pinchados media docena.

La mayoría de los coches tenían dos ruedas desinfladas, siempre del mismo lado. En algunas calles, el gamberro perforó los neumáticos situados del lado de la acera, y en otras iba por el margen de la carretera, siempre buscando el punto más discreto y alejado de las ventanas de las viviendas colindantes.

Los vecinos manifestaban ayer que algunas ruedas sí pueden repararse, pero que muchas otras quedan inservibles. Más de un afectado ha tenido que cambiar las cuatro ruedas, porque al perder dos de distintos ejes, no podían circular con dos neumáticos nuevos y los otros dos ya gastados.

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, ha condenado esta acción vandálica y explica que la Guardia Civil y la Policía Local están colaborando en la investigación para tratar de esclarecer los hechos. Se están analizando las grabaciones que puedan haber tomado las cámaras de seguridad de varias calles, por si pudiesen arrojar alguna pista sobre el gamberro o gamberros que han atacado los vehículos. El alcalde está convencido de que se trata, “de una persona sola”.

Los investigadores también barajan la posibilidad de que el autor de los hechos pueda ser una persona con problemas de salud mental. Hay que tener en cuenta que en los últimos meses se produjeron otros ataques similares a coches, e incluso han esparcido excrementos tres veces por las paredes y el portal de un edificio de Os Olmos.

Samuel Lago habló ayer al mediodía con la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, y le pidió que la Guardia Civil intensifique su vigilancia en Cambados en los próximos días, “porque esto está generando una gran sensación de inseguridad”. Además, está convencido de que los pinchazos son obra de una sola persona, la cual no solo está causando grandes daños económicos a los propietarios de los coches atacados, sino que, “deteriora la imagen de todo el pueblo”.

Son muchos los damnificados por esta oleada de daños, que las compañías aseguradoras no cubren en sus pólizas. Una mujer aseguraba que había recibido el coche el viernes, y que pretendía estrenarlo ayer con un viaje a Portugal. Otro hombre, vecino de Os Olmos, aseguraba conocer el caso de una mujer a la que se lo habían pinchado ya tres veces. Otro vecino sostenía que él había aparcado a la una de la mañana, y que en ese momento estaba todo en orden en la calle. Otro ya vio destrozos a las dos y media. Eso hace pensar que el gamberro habría actuado en ese margen horario de hora y media al comienzo de la madrugada.

Críticas de Abal por la falta de guardias nocturnas de la Policía Local

El concejal de Cambados Pode, José Ramón Abal, solicitará la convocatoria inmediata de la junta local de seguridad, “para intensificar la colaboración entre los cuerpos de seguridad”. Asimismo, censuró al gobierno municipal por la falta de servicio de la Policía Local durante las noches de los fines de semana. “La decisión de suprimir ese servicio se tomó a finales de 2017 porque en ese momento había problemas por falta de personal, y la tomó la alcaldesa, Fátima Abal, pero lo que era una decisión de carácter temporal se ha convertido en un hecho definitivo”, censuró José Ramón Abal. El edil de Pode afirma que los ataques anteriores a los vehículos se produjeron en fin de semana y que una de las finalidades de tener un equipo de Policía Local por las noches es “su efecto disuasorio” sobre los que infringen la ley.

Abal recuerda que en 2021 presentó una moción instando al gobierno municipal a recuperar las guardias nocturnas de la policía durante los fines de semana, y que esta salió aprobada con los votos a favor de toda la oposición. No obstante, el bipartito de PSOE y Somos no llegó a poner en práctica el acuerdo, lo que hizo que el edil de Pode recurriese a la Valedora do Pobo. El asunto todavía no se ha resuelto en esta oficina, aunque sí ha sido admitido a trámite. Sobre estas acusaciones, Samuel Lago ha expresado su duda de que el hecho de disponer de una patrulla de la Policía Local por la noche pudiese haber evitado lo sucedido. “La persona que está pinchando las ruedas ha actuado en diferentes días, a diferentes horas... Sí, la presencia de la Policía Local tiene un efecto disuasorio, pero tampoco podría estar en todas las calles, a todas horas”.