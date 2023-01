“A veces es mejor hacer tres obras de 300.000 euros cada una que una sola de un millón”

–Mañana domingo cumple un año como alcalde de Cambados. ¿Pasa el tiempo más rápido después de empuñar el bastón de mando que cuando se es concejal?

–La verdad es que el tiempo pasa muy rápido. Llegué a la Alcaldía con muchas ilusiones, con muchos proyectos e ideas, pero pronto me di cuenta de que no iba a tener tiempo suficiente para llevarlo a cabo todo. Un año es muy poco tiempo en política para hacer cosas. Este año ha sido intenso, pero también satisfactorio.

–¿De qué gestiones realizadas en estos doce últimos meses se siente más orgulloso?

–Los asuntos que más te cuesta parir son después los que más valoras. Por ejemplo, para mí fue muy importante desbloquear el contrato de la recogida de la basura, que teníamos atascado desde hacía años. También estoy muy satisfecho con lo que estamos logrando en materia de medio ambiente, con los composteros comunitarios, el punto limpio móvil o la recogida puerta a puerta. En el área de obras, me siento muy orgulloso de la reforma de la plaza de San Gregorio. Yo creo que ha quedado un espacio muy bonito, moderno, pero al mismo tiempo bien integrado en el conjunto histórico.

–¿Y las cuentas pendientes?

–Quizás diría la plaza de abastos, aunque ahora también empezamos a ver la luz al final del túnel con la llegada del Plan Especial del puerto. El saneamiento es otra asignatura pendiente. Pero mejoraramos mucho la situación con un proyecto de Augas de Galicia ya aprobado y con otro municipal en el que estamos trabajando.

–¿Qué obras contemplan?

–En el de Augas de Galicia tuvimos la oportunidad de participar en su desarrollo, e identificamos una serie de calles en las que las aguas pluviales se mezclan con las residuales. Lo que vamos a hacer es separar ambas redes. Y eliminaremos la depuradora de O Facho, que estaba funcionando mal, canalizando esas aguas hacia de Tragove. El proyecto que estamos haciendo nosotros, en el Ayuntamiento, es para extender el saneamiento en el rural, ya sea hacia grupos de casas aisladas o hacia núcleos enteros que aún no lo tienen.

–¿Le falta en la actualidad al bipartito una gran obra de infraestructura que pueda lucir como legado del mandato?

–Estamos haciendo obras de mucho calado. Tal vez ninguna de ellas sea una obra mastodóntica, pero en ocasiones es mejor hacer tres obras de 300.000 euros cada una que una sola de un millón. Creo que a veces son más necesarias las obras pequeñas, o medianas. Estamos haciendo cosas. Ahora tenemos en tramitación la reforma integral del pabellón de O Pombal, que va a suponer una inversión de un millón de euros. Hicimos obras en varias plazas, que son focos de vida, de encuentro entre los vecinos, y vamos a recuperar la escalinata de Fefiñáns.

–¿Qué hubiese logrado este bipartito de haber tenido concejales liberados desde el minuto uno del mandato, o por menos desde su ecuador?

–En primer lugar, desde el punto de vista personal nos ha resultado muy difícil conciliar la vida municipal con la personal y la laboral. Lo primero que habríamos ganado nosotros es salud, eso seguro. Y a nivel de gestión habríamos sido más ágiles, podríamos haber estado más tiempo con los vecinos... Este ha sido un mandato difícil, por las liberaciones, por el COVID, por la inflación, pero a pesar de todo, con sacrificio, hemos logrado sacar adelante muchos asuntos.

–En su investidura planteó que uno de sus objetivos era mejorar las relaciones con el BNG. ¿Se consiguió o habrá que esperar ya al siguiente mandato?

–Las relaciones son fluidas, y la prueba de ello es que conseguimos aprobar los presupuestos con su apoyo. La relación con el portavoz municipal del BNG, “Liso” González, es cordial. Ellos están en la oposición y nosotros en el gobierno y en consecuencia no vamos a estar de acuerdo en todo, pero definiría nuestra relación como cordial. Muchos de los asuntos que plantearon para aprobar los presupuestos se han cumplido, y otras están en trámite. Somos aliados naturales y en el futuro llegaremos a más acuerdos, tanto amplios como puntuales.

–En este mandato apenas han trascendido roces con sus socios de gobierno, Somos Cambados. En cambio, el periodo de 2015 a 2019 fue muy tumultuoso en la coalición. ¿Cómo han conseguido mantener ahora la armonía?

–Aprendiendo de los errores del pasado, por un lado y, por otro, porque las relaciones son más fáciles entre dos que entre cuatro. Desde el primer día, Somos y nosotros pusimos las cartas sobre la mesa, y tuvimos claro que tenía que haber lealtad, colaboración. No hay ninguna fórmula mágica, todo es cuestión de buena voluntad, de voluntad de entendimiento.

“Intenté convencer a Costas de que permitiese el cambio de colector de Vilanova a Tragove”

–¿En qué punto se encuentra la tramitación municipal del Plan Especial del puerto?

–Los técnicos municipales están revisando el documento que nos remitió Portos de Galicia. Se trata de un informe bastante extenso, pero nuestra intención es sacarlo adelante lo antes posible y le hemos dado máxima prioridad. Trataremos de tener listo nuestro informe en unas semanas para enviarlo a Costas del Estado.

–¿Hay alguna fecha prevista para la reanudación de las obras del cuartel de la Guardia Civil?

–No, no la hay, pero esperamos que se reanuden pronto. He hablado con la Siepse, que es la entidad promotora de las obras, y me han explicado que el problema que surgió es que no podía hacerse la excavación tal y como estaba en el proyecto. Por ello, hubo que modificar el plan de obra en ese apartado. Pero Siepse y la empresa adjudicataria ya han llegado a un acuerdo tanto en lo relativo a los cambios que hay que introducir en el proyecto como en los precios de la obra, así que esperemos que los trabajos se retomen pronto.

–¿Por qué Costas del Estado se ha negado a aceptar el cambio del colector de Vilanova a Tragove?

–Argumentan que no es un uso autorizable, que solo podría ir por dominio público si fuese bajo un vial costero o un paseo marítimo, y eso no se cumple. Insisten en que, con la ley en la mano, ese colector no es viable.

–¿Intentó convencerles de lo contrario?

–Lo intenté por activa y por pasiva basándome en dos argumentos: en que el colector ya existe y en que al ir enterrado no causaría impacto ni sobre el paisaje ni sobre el medio ambiente. Pero Costas insiste en que legalmente es inviable.

–Por eso usted pone sobre la mesa el tanque de tormentas.

–Hay dos opciones. O cambiamos el trazado por el que irá el colector o construimos ese tanque de tormentas mientras se pelea en el Juzgado para que pueda ir por donde ya va ahora.