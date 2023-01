Durán genera presión social contra los autores del atentado a su vivienda y les recomienda que se entreguen

Tras lo anunciado el pasado lunes, Gonzalo Durán cumplió con su palabra de hacer públicas las imágenes de lo sucedido en su vivienda el 13 de septiembre de 2021 cuando dos personas, hombre y mujer, lanzaron un objeto en llamas a su ventana con la clara intención de incendiarla.

Con una puntualidad absoluta y en un salón de plenos repleto, el alcalde explicó en primera instancia el avance de las pesquisas realizadas por el equipo de peritos criminólogos contratado por él mismo, además de enfatizar que el motivo de mostrar las imágenes deriva del archivo de la causa por parte de la Guardia Civil.

“Quiero que estas imágenes se difundan y que lleguen a la mayor cantidad de vecinos posible. En vista de que la investigación de las fuerzas del orden ha quedado parada, quiero que se reabra y aportar pruebas como esta que desde un principio la Guardia Civil me dijo que no la hiciese pública”, apuntó el alcalde.

Con una nitidez notable, las imágenes muestran como una pareja sin identificar de hombre y mujer de mediana edad, al filo de las 5.30 de la mañana, pasan por delante del domicilio del alcalde de Vilanova. Apuntó Durán Hermida que luego “van a buscar una maceta y un adoquín y vuelven 246 segundos después para romper la vidriera. Luego ven una ventana abierta, van a buscar unas pastillas acelerantes, le prenden fuego dentro de una maceta y lo lanzan contra la ventana”.

Otra de las cuestiones remarcadas por el propietario de la vivienda es la referida a que la mujer “llevaba una sudadera muy característica. Creo que los dos son fáciles de reconocer por la forma de andar, por la complexión física y por los gestos. Tardaremos unos días, pero se va a saber quienes son”.

El propio Gonzalo Durán reconoció, en relación a los autores, que “sé que sabían que no estaba en casa esa noche, pero en mi casa no vivo yo solo. No había nadie durmiendo allí por azar esa noche. Es un atentado a la autoridad porque como alcalde soy una autoridad. Además hay una patología de odio, de rabia pues prenderle fuego a una casa es patológico”.

Acerca del archivo de la denuncia, calificada de delito de daños y no de atentado por la Guardia Civil, el primer edil vilanovés expresó su malestar haciendo una comparativa: “Si esta fuese la casa de Marlaska, ¿se investigaría como delito de daños o se pasa a temas de antiterrorismo? ¿Somos de primera y de segunda como ciudadanos ante la ley?”.

No es el primer asalto contra su propiedad

A colación hizo referencia a una serie de actos realizados en contra de su patrimonio y el de su familia: “Hace 15 años prendieron fuego al coche de mi mujer, hace 12 actuaron contra mi coche y hace 4 meses también. Y la vidriera de mi casa es la tercera vez que me la rompen”.

También dejó claro que no tiene duda de que el atentado es por cuestiones políticas. A colación, quiso matizar al respecto del PSOE que “nunca les apunté como autores de los hechos, pero les critico por todo lo que dijeron y su comportamiento, por no haberlo condenado en su momento y banalizarlo todo calificándolo de gamberrada”.

No ocultó tampoco el alcalde en reconocer que “los sospechosos que yo tengo me los cruzo con frecuencia, pero yo no condeno sino la justicia. La intención es reabrir la causa con estas pruebas para colaborar con la justicia. Esperé más de un año a hacer públicas las imágenes hasta saber que se había archivado todo”.

Para ello facilitó además un correo electrónico (colaboracionciudadanavilanova@gmail.com) para que los vecinos puedan aportar indicios para identificar a unos autores a los que Durán Hermida aconsejó “que se entreguen y traten de negociar la pena. Son delincuentes y criminales y tienen que cumplir su condena”.

“Lo único ilegal es mostrar a dos delincuentes”

Al respecto de la posible ilegalidad cometida al hacer públicas imágenes grabadas en la vía pública, Gonzalo Durán fue tajante, “los únicos que me podrían denunciar son estos dos delincuentes. Además todas las cámaras están enfocadas hacia la fachada de mi casa. La única ilegalidad es mostrar a dos delincuentes que se dedican a quemar casas”.

En la misma línea se refirió a las declaraciones de Javier Dios al respecto de que todo respondía a una maniobra propagandística y electoralista y su comparativa con los atentados a Aznar y la bofetada a Rajoy, el alcalde apuntó que “lo que da vergüenza es que haya gente preocupada por defender los derechos de estos dos delincuentes. Y en lo que le pasó a Aznar murió una señora. Lo que dijo (en relación a Dios Pomares) desautorizaría a cualquiera para un cargo público”.

Animó además a los ciudadanos a aportar datos a la investigación enfatizando que “lo hicieron dos veces que sepamos y esta gente no puede estar suelta porque el que tiene el vicio de quemar lo va a hacer más veces”.