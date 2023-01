Un cambadés lleva desde Fin de Año con dos postes telefónicos tirados en su finca

Los efectos del fuerte temporal de viento y lluvia que azotó Galicia el día de Fin de Año todavía se notan en O Salnés. Ese día, las rachas de viento de hasta más de 100 kilómetros por hora tiraron innumerables árboles, así como viejos postes telefónicos de madera. En A Modia (Vilariño, Cambados) cayeron dos en una misma finca, y todavía hoy no los han retirado.

El propietario de la parcela se queja de que los dos palos se han desplomado sobre dos partes distintas del viñedo, y que la compañía hace caso omiso cuando les pide que acudan a levantarlos. Afirma que puso los hechos en conocimiento del 112 Galicia y de la propia Telefónica.

Pasados los días, viendo que nadie se ponía en contacto con él para retirar los postes, acudió al comercio que la compañía tiene en Cambados. “Allí me pusieron en contacto con la central y les volví a pedir que viniesen a quitarme los palos de la finca, pero no me hicieron caso”, se queja el agricultor.

Cansado de esperar, ha decidido denunciar públicamente los hechos, después de que un vecino le hablase de un hombre de A Illa tenía el mismo problema con un poste que llevaba dos meses desplomado sobre una finca suya, pero que Telefónica se lo retiró solo unos días después de hacer público su malestar.