O Salnés pisa el acelerador: los Concellos observan una recuperación empresarial y prevén un buen 2023

Meis acaba de dar licencia para construir una residencia de mayores y un hotel de lujo

La alcaldesa de Meis y presidenta de la Mancomunidade do Salnés, Marta Giráldez, está convencida de que este 2023 va a ser “un año bueno, halagüeño en cuanto a la instalación de nuevas empresas”. Y es que en la última junta de gobierno de 2022 el Concello meisino ha concedido dos importantes licencias.

Una de ellas para la transformación de un motel situado en la recta de A Goulla en una residencia de mayores y otra para rehabilitar el Pazo de Quintáns, “uno de los más bonitos en nuestro municipio” –opina la alcaldesa–, y convertirlo en un hotel de lujo y local de eventos.

Giráldez destaca que ambos proyectos generarán empleo y también “movimiento” en el pueblo. Aunque aún no ha solicitado licencia porque está pendiente de algunos trámites, la regidora también tiene constancia de un proyecto de ampliación por parte de “una bodega muy conocida en nuestro concello”. Pese a todo, Marta Giráldez reconoce que “la situación no está para echar cohetes porque hoy en día abrir un negocio no es sencillo con los elevados precios de las materias primas, la electricidad y los combustibles”.