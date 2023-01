Dez anos despois, “A lenda de Montelongo” sobe a escea en Vilagarcía

Estreouse en decembro de 1924 en Santiago de Compostela, en plena ditadura de Primo de Rivera. Trátase da Lenda de Montelongo, unha zarzuela galega feita de xeito íntegro en Vilagarcía, con música de Bernardo del Río e libreto de Manuel Rey Posse e Juan Buhígas Olavarrieta, coñecidos como “los hermanos claraboyas”. No ano 2013 o Coro Liceo e a Banda de Música de Vilagarcía representaron esta obra que conta a complicada historia de amor entre dous mozos que, pese á oposición dos pais dela, remata con final feliz.

A formación de Pepe Álvarez non quixo que volvesen pasar sesenta anos sen que “A lenda de Montelongo” subise a escea, polo que puxéronse mans á obra e mañá mesmo esta zarzuela poderase ver no Auditorio de Vilagarcía logo de case unha década. Nesta ocasión o Coro Liceo conta coa participación da Banda Municipal de Santiago e de Amigos da Ópera de Santiago de Compostela.

Venda de entradas

As entradas estarán á venda no propio Auditorio hoxe e mañá de 10.00 a 13.00 e de 17.00 a 21.00 horas (mañá ata antes da función). Os prezos varían entre os 7 e os 8 euros segundo a zona de butacas. O espectáculo está previsto para as 20.30 horas.

A concelleira de Cultura, Sonia Outón, salientou “o mérito” desta zarzuela escrita en galego nunha época de forte represión. “É un fito bastante relevante tanto a nivel histórico como artístico”, dixo a edil, quen lembrou que despois da representación en Vilagarcía os oitenta artistas e os demais membros do equipo que traballan detrás dos panos trasladaranse a Santiago. A función será o sábado no Auditorio de Galicia.

Pola súa banda, o musicólogo Javier Jurado, profesor da Historia da Música no Conservatorio Superior de Vigo e autor da investigación sobre “A lenda de Montelongo”, explicou as orixes da zarzuela galega e as súas diferenzas coa zarzuela castelá de temática galega. “Non só é a lingua galega, senón tamén o uso de refráns e alusións á historia de Galicia, ademais de termos propios como alprendres, cruceiros ou coro de fiadeiras”, que desempeñarán os integrantes do Coro Liceo. A soprano Patricia Rodríguez fará de Marica e o barítono Gabriel Alonso de Xan, os dous namorados protagonistas.

O director da Banda de Música Municipal de Santiago, David Fiuza, considerouse un “privilexiado por poder participar nun proxecto destas características no que se pon en valor a música galega e nomeadamente a zarzuela galega, que case non se coñece”. “Estamos moi satisfeitos coa preparación”, engadiu.

O representante de Amigos da Ópera alabou o labor do Coro Liceo, e a súa directora, María Domínguez, natural de Ponteareas, confesou a “honra” que sente por participar na Lenda de Montelongo.