Las últimas majorettes

Según la Real Academia Española (RAE), majorette es el término que define a una “muchacha vestida con uniforme militar de fantasía que, en ocasiones festivas, desfila junto con otras agitando rítmicamente un bastón y al son de una banda de música”.

Según la historia de O Grove y la comarca, majorette es una mujer meca, no necesariamente adolescente, que de la mano de la incombustible Graciela Prol desfila junto a otras vecinas en la Festa do Marisco, las cabalgatas de Reyes y Papá Noel, en las fiestas del Carmen y siempre que la ocasión festiva lo requiere.