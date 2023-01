Javier Dios considera que Gonzalo Durán busca "ir de víctima" para ganar votos

El anuncio por parte de Gonzalo Durán de hacer públicas las imágenes del atentado contra su vivienda sucedido en septiembre de 2021, tras el sobreseimiento de la causa por el juzgado, así como sus críticas directas al PSOE de Vilanova, ha desncaenado la reacción de las fuerzas de la oposición a nivel local y provincial.

Javier Dios, portavoz de los socialistas locales, deja claro que respecto a la condena de los hechos, “a Durán le da igual que lo hagamos o no porque él ya tiene el repertorio escrito y nos va a responsabilizar de todas las maneras”.

En la tesis del PSOE también entra la duda respecto de la autenticidad de los hechos, tanto del asalto a la casa como al coche propiedad del alcalde de Vilanova. Javier Dios deja entrever que “a ver si los que realizaron esos actos vandálicos fueron personas afines a él porque ya empezamos a tener dudas”.

Argumenta en esta línea que “las elecciones están muy cerca y el ir de víctima todos sabemos que da votos. Ya les pasó a Aznar y a Rajoy a quienes el atentado frustrado a uno, y la bofetada en Pontevedra a otro, les valió para ganar las elecciones. Estamos en campaña y todo les sirve”.

También se refirió el líder de la oposición vilanovesa a la catalogación del alcalde de los atentados contra su propiedad de tener “una motivación política”. A este respecto, Dios Pomares considera que “parece ser que a Durán nadie le quiere mal, solo políticos del PSOE. Debe ser la única persona en el mundo a la que todos quieren y nunca ha tenido un problema con nadie pese a ocupar un cargo público”.

Del mismo modo, el portavoz socialista considera que la denuncia del alcalde corresponde a “una propaganda”. En este punto matiza que “el querer causar un incendio con una pastilla de encender fuego en una vivienda o en un coche es poco menos que ridículo. Si alguien de verdad quisiera hacer daño de esta manera no utilizaría ese método porque no tiene sentido. El que quiera hacer un mal real buscará otra manera”.

"La causa ha sido archivada por un juez"

Hace referencia también Dios Pomares a que “la causa ha sido archivada por un juez. Eso quiere decir que un juez no ha visto motivos suficientes ni probados para seguir adelante con la denuncia. No fue ni Maica Larriba ni nadie del PSOE, fue un juez el que consideró que esta situación no debe tener más recorrido, pero es Durán el que se empeña porque le viene bien a nivel propagandístico además de para intentar crear odio hacia nosotros”.

Incluso considera el representante socialista que “dudo mucho que un afiliado al PSOE haya hecho lo que denuncia. Los mismos que en muchas ocasiones vieron como estaban rallados sus coches al volver de un acto del partido en Vilanova a donde habían aparcado, pero nosotros no publicamos eso a bombo y platillo”.

En cuanto al incendio en el coche de Durán, el representante socialista no duda al considerar su escepticismo, “como lo de la casa no tuvo el recorrido que quería a nivel político, ahora viene con lo del coche que lo tenía aparcado en Corvillón donde no creo que nadie sepa que el coche es de Durán”.

Dios Pomares considera que la difusión pública de las imágenes es una "ilegalidad"

En cuanto al anuncio de Gonzalo Durán de hacer públicas el viernes las imágenes del asalto a su casa, Javier Dios también lo pone en duda: “No creo que lo haga porque difundir imágenes grabadas en espacios públicos por una cámara de seguridad es una ilegalidad que vulnera los derechos fundamentales de las personas. Yo estaré también el viernes en el Concello para ver si lo hace”.

Finaliza el portavoz socialista de manera irónica apuntando que “yo no padezco insomnio para estar de madrugada por ahí quemando nada pese a que vivo a 200 metros de su casa”, en relación a lo afirmado por Durán sobre los posibles autores del asalto a su casa.

Carmela Silva: "VOX y el PP elevan a la lucha total el debate político"

También Carmela Silva quiso referirse a lo sucedido con las agresiones al alcalde de A Illa y Vilanova mostrando “mi solidaridad con los alcaldes porque me parece intolerable cualquier tipo de agresión, física o contra el patrimonio. Hago un llamamiento para cambiar este modelo de confrontación que nace de un partido de ultraderecha como es VOX y también del Partido Popular que eleva a la lucha total el debate político”.