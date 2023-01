El único baloncesto en el que siempre se gana solo juega en Vilagarcía

Existe un espacio en Vilagarcía donde se demuestra que el poder disfrutar de los placeres de la juventud, a pesar de la edad, es posible. Se llama Master Senior League y tiene forma de competición de baloncesto en formato 3x3 para mayores de 30 años. Diez años después de su creación se ha convertido en una cita ineludible cada jueves para las cerca de 80 personas que lo han incorporado a sus alternativas de ocio.

Fue la asociación EncestaRías la que dio el paso de crear una competición exclusiva, sin precedentes y todavía única en Galicia. El demostrar que los valores del baloncesto no entienden del paso del tiempo fue el catalizador de aquella iniciativa que arrancó en las canastas del pabellón de Fexdega.

Los equipos, formados por grupos de 5 a 7 jugadores, sólo tenían que cumplir el requisito de ser mayores de 30 años. Y una vez empezó a botar el balón todo fue fluyendo. No faltaban las ganas de ganar, pero siempre desde la perspectiva de la experiencia que obliga a jugar más con la cabeza que con el corazón.

Cada jueves se cuenta con la posibilidad de jugar 3 partidos de 20 minutos entre amigos, y aunque también cansados, se termina cada jornada habiendo disfrutado de tener un motivo para juntarse, reírse, charlar y, de paso, dejarse llevar por los vaivenes de los fallos y los aciertos y también de las victorias, que las hay incluso cuando el marcador dice lo contrario.

Fueron pasando los años y el éxito de la Master Senior League fue en aumento. El buen ambiente fue atrapando a más jugadores en cuya nómina también estuvieron nombres como los del actual alcalde Alberto Varela, entre muchos otros.

Una década después ya son muchas las generaciones que ahora se juntan cada jueves en el pabellón del IES Carril. Allí se enfundan la camiseta de la MSL para evadirse de las rutinas y disfrutar de que el deporte no entiende de edades, sino de voluntades y actitudes. Y para que no falte de nada también hay competiciones de copa en formato eliminatorias y play off en el tramo final de la temporada para dilucidar la clasificación final.

Entre los encantos de la Master Senior League también se cuenta el ver sobre la misma cancha a jugadores con más de 30 años de diferencia. Y es que los que empiezan a jugar van abriendo el paso a nuevas generaciones que se van incorporando cada año allá por el mes de octubre.

En la naturaleza inclusiva de la propia MSL también entra la posibilidad de incorporarse a la liga de manera individual o con un equipo formado. Ya se encargará el propio juego y todo lo que le rodea de que nadie se sienta extraño a la hora de disponer de la posibilidad de tener un tiempo semanal para jugar al baloncesto y pasar un buen rato. Solo hay que seguir las redes de EncestaRías para demostrar que el que tenga espíritu deportista no tiene porque guardarlo únicamente en el baúl de los recuerdos.

Y así han ido discurriendo los primeros diez años de una idea de la que Vilagarcía sigue siendo la única ciudad que lo disfruta. No existe en Galicia ningún lugar que cuente con una competición con el carácter de una Master Senior League que continúa ganando adeptos, incluso llegados de otras poblaciones, para ser parte de esos cerca de 80 adultos que saben que en el deporte participar es el mejor resultado posible.

Baloncesto en la Plaza de Galicia para cerrar cada curso

Uno de los momentos más destacados de cada temporada es el fin de fiesta en la Plaza de Galicia. En pleno corazón urbano de Vilagarcía, allá por el mes de junio, se habilita una cancha de baloncesto con la colaboración del Concello de Vilagarcía, y la Master Senior League luce músculo a la vista de todos. Es ahí cuando los jugadores disfrutan de la posibilidad de jugar delante de sus propios hijos para demostrar que no hay mejor consejo que predicar con el ejemplo.

Además, son muchas las personas que se concentran ese sábado por la mañana a observar los últimos partidos de la temporada. A la conclusión tiene lugar una ceremonia de clausura en la que se entregan trofeos a los participantes y, tanto ellos como sus familias, disfrutan de un ágape cortesía de la organización con la ayuda de empresas colaboradoras de esta iniciativa. Como no podía ser menos, los participantes también cuentan cada año con un regalo en forma de ropa deportiva que se convierte en el primer aliciente para la siguiente temporada. Y así ya van diez años de una iniciativa de las que merecen cuidarse.