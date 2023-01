Los vecinos de la plaza de la Constitución y O Piñeiriño, los que más ropa reciclan

Son una veintena de contenedores para la recogida de ropa usada los que permanecen instalados en el municipio de Vilagarcía y en los que en el último año se han depositado nada menos que 75 toneladas de prendas, muchas de ellas en perfectas condiciones de uso y a las que Arroupa le da una segunda vida útil a través de sus tiendas en toda Galicia.

Es precisamente la intervención de esta firma dependiente de Cáritas Diocesana lo que contribuye a que haya recipientes en los que se produce una mayor actividad que en otros.

Así, los contenedores donde se produce una mayor implicación vecinal son aquellos que se encuentran cerca de esta institución, como se refiere en el balance remitido por el Ayuntamiento de Vilagarcía con datos sobre cantidades en cada punto de recogida.

Así los datos más relevantes se obtienen en los recipientes instalados en la plaza de la Constitución, muy cerca de las instalaciones de Cáritas, donde se han dejado nada menos que 8.491 kilogramos de ropa durante el pasado año, seguido del instalado en el barrio de O Piñeiriño, con 8.420 kilos de textil.

También fue relevante la cantidad obtenida en el punto ubicado en el atrio de la iglesia de Santa Baia de Arealonga (5.261 kilos), el de la avenida de López Ballesteros (4.949) o el de la calle de San José (4.429 kilogramos). En el contenedor de Carril fueron depositados 3.801 kilos de ropa y otros 3.301 en el ubicado en Rodrigo de Mendoza.

En la franja de dos toneladas se situaron los puntos de recogida de la rúa da Coca (2.502 kilos), avenida de Cambados (2.497), praza de Ravella (2.440), As Carolinas (2.361), Matonsinhos (2.325), rúa do Adro (2.288), As Carolinas (2.168), iglesia de Rubiáns (2.111) y rúa Primeiro de Maio (2.026).

Vilaxoán aportó 1.797 kilos, en la avenida da Mariña 1.789 y en rúa do Porto 1.546 o el pabellón de Fontecarmoa 1.400. Los demás puntos recogieron menos de una tonelada.