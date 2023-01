“La Oca Band” narra “Un conto de Nadal” a niños y adultos en Valga

Los valgueses se resisten a despedir las fiestas navideñas, una actitud que han vuelto a demostrar con su asistencia a la gala musical “Un conto de Nadal” que ofreció en el Auditorio Municipal la orquesta “La Oca-Band”.

Contó para el desarrollo del espectáculo con dos invitados de lujo que hicieron disfrutar al público asistente con sus historias.

Manuel Manquiña y Pepo Suevos se encargaron de conducir la ceremonia e incluso se atrevieron a coger el micrófono para entonar algunas canciones de la época.

Durante la gala el público pudo gozar de numerosas canciones típicas de estas fechas con diferentes estilos y ritmos, como la rumba o la cumbia de “Mi burrito sabanero”.

No faltó tampoco en el repertorio “El tamborilero” que popularizó Raphael, o “All i want for Christmas is you”, que Mariah Carey convirtió en un clásico en esta cita.

El repertorio incluyó obviamente varias “panxoliñas” típicas de Galicia como “Os anxeliños do ceo” de Los Tamara.

Finalizó el certamen con los grandes temas de siempre de artistas como Juan Pardo o Roberto Carlos, entre otros, con los que el público se puso en pie para hacer coros y bailar sus canciones más conocidas.

Una fiesta que entusiasmó a niños y mayores y que se celebró en un ambiente íntimo inmejorable, rodeados de familiares de varias generaciones.