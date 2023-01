Portos precinta O Cantiño y encarga a sus técnicos la búsqueda de una solución

Técnicos de Portos de Galicia se acercaron ayer al paseo de O Cantiño de A Illa para comprobar la situación en la que se encuentra la infraestructura y tratar de buscar una solución para cerrar la enorme grieta que se abrió esta semana en ella. La primera medida que adoptaron los técnicos fue precintar la zona en la que se detectó la brecha, una medida preventiva para garantizar la seguridad y evitar potenciales riesgos para los usuarios. Al mismo tiempo, los técnicos realizaron un análisis exhaustivo del estado en que se encuentra el paseo, así como evaluar las actuaciones que serían necesarias para su reparación. Los técnicos elaborarán un informe detallado de todo lo que necesita el paseo para adoptar las medidas necesarias para reparar el paseo.

Esos trabajos, aseguran desde Portos, se acometerán a la mayor celeridad posible para dejar la infraestructura en las mejores condiciones para su uso. Desde Portos aseguraban ayer que eso es lo que han estado haciendo en los últimos años, con la realización de diferentes actuaciones de mantenimiento y conservación del paseo, a fin de mejorar su estado y corregir distintas deficiencias que fueron apareciendo, similares a las registradas en los últimos días. De hecho, Portos destaca que, entre los años 2020 y 2022 se realizaron hasta ocho intervenciones en el paseo marítimo por importe de unos 40.000 euros, actuaciones de las que es conocedor el Concello de A Illa y que “muestran el compromiso constante del ente por mantener en buen estado de conservación las instalaciones que son de su titularidad”.

Tomadura de pelo

Las palabras de Portos de Galicia no han servido para aplacar al Concello de A Illa. Más bien al contrario, ya que desde la Administración municipal se consideran las afirmaciones realizadas desde el ente como “una auténtica tomadura de pelo a los vecinos de este municipio”. No en vano, desde el Concello aseguran que la única solución al estado del paseo es tirar el actual y construir uno nuevo. “Todo el paseo marítimo está hueco por dentro a causa de los embates del mar, que se ha llevado toda la cimentación, y lo que está haciendo Portos son simples parches que no solucionan el problema”, explica el edil de Obras, Luis Arosa.

El edil explicaba ayer que desde la administración municipal van a remitir una carta a la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, para solicitarle un encuentro en el que abordar los problemas estructurales que tiene esta infraestructura. “No es la primera vez que ocurre una situación similar; hace algunos años pasó lo mismo en el punto más próximo a O Xufre y trataron de solucionarlo echando cemento, cemento que ya está comenzando a desaparecer en ese punto”, explica. Insiste Arosa en que la actuación no puede limitarse a “un simple remiendo y a colocar cuatro baldosas, se debe acometer una reforma integral del paseo, y eso es lo que pretendemos explicar en esta reunión urgente que vamos a solicitar”.

Arosa reconoce que el grupo de gobierno de A Illa está “muy indignado” con la actuación de Portos de Galicia, a los que acusa de discriminar a su municipio, porque “si esto hubiese pasado en Sanxenxo o Vilanova, se acometería una obra en condiciones”.

Insiste en que “lo que tiene que hacer Portos es un paseo marítimo en condiciones, cualquier otra decisión sería reírse de la gente, algo que no podemos consentir”. La situación del paseo marítimo de O Cantiño ya provocó que los vecinos de la zona se movilizasen exigiendo una reparación y mantenimiento, algo que Arosa no descarta que se vuelva a repetir. Recuerda que, en su día, el Concello solicitó la reversión de esos terrenos para poder hacer el parking subterráneo, pero Portos se negó “tanto a revertir los terrenos como a acometer las obras del estacionamiento”.