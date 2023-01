El Partido Popular reclama a Alberto Varela un plan de futuro ante las inundaciones

El Partido Popular de Vilagarcía reconoce estar “francamente alarmado ante la nula respuesta por parte del equipo de Gobierno a los daños producidos por las precipitaciones en el mes de diciembre”.

Ana Granja, portavoz de los populares, afea al PSOE su voto en contra de la moción presentada en el último Pleno: “Se nos tachó de alarmistas cuando lo único que pedíamos era una serie de actuaciones sencillas como la limpieza de tragantes y cunetas, un estudio de las zonas de mayor riesgo para hallar soluciones e incluir en los Presupuestos de 2023 un plan de ayudas económicas para afectados”.

En la misma línea, Granja considera que “Varela mira para otro lado, desoye las peticiones de los que sufren las consecuencias del agua año tras año y se escuda en la situación geográfica de Vilagarcía, asegurando que los episodios de desbordamientos son inevitables, sin embargo, una ciudad como la nuestra debe aspirar a tener un plan de futuro que evite las inundaciones”.

La portavoz del Partido Popular, recuerda que “todas las obras durante estos ocho años prometían solucionar las anegaciones de las zonas críticas del municipio y la realidad es bien distinta, ya que con las últimas precipitaciones se constata que han empeorado”.

Desde el principal partido de la oposición señalan que “Vilagarcía se merece un alcalde que luche por mejorar su ciudad, defender a sus vecinos e impulsar su comercio y no un alcalde que crea problemas donde no los hay, que desoye a los vecinos y que dificulta la actividad comercial”. En este apartado cita como ejemplo quejas de asociaciones de vecinos, de clubes deportivos, o de los comerciantes del Mercado de Nadal, “quienes aseguran que el operativo del Ayuntamiento no ayudó a incentivar las ventas, sino lo contrario”.

Creen los populares que “el pasotismo de Ravella es escandaloso, ignoran la magnitud del problema sin la más mínima actuación. Necesitamos una Vilagarcía activa durante doce meses, y no jugarnos la suerte a la espera del tiempo”.

Insta también al Gobierno local, una vez más, a priorizar y a invertir en mejorar el saneamiento y las pluviales del Concello, “y dejarse medidas tan electoralistas como prorrogar las concesiones de las terrazas únicamente hasta el mes de junio”.