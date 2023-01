O Apalpador despide o Nadal nas rúas de Vilagarcía e Pontecesures

Despois de percorrer toda a comarca da man da Deputación de Pontevedra, o Apalpador despediu o Nadal paseando polas rúas de Vilagarcía e Pontecesures para lembrarlle aos máis pequenos a súa propia lenda, a do home que baixa das montañas de Lugo para traerlle agasallos e xoguetes aos máis pequenos, aos que lles apalpa a barriga para ver se comen ben.

En Pontecesures, o Apalpador comezou a súa viaxe na Prazuela, onde se congregaron vinte cativos que non deixaron de cantar ao ritmo das cancións que propoñía o Apalpador, que estivo acompañado en todo momento por un acordeonista e polo seu inseparsable burro, Río Lor. Algún dos pequenos incluso tivo a ocasión de subirse ao burro. Despois diso, fixo un pasarrúas por Pontecesures, antes de despedirse ata o vindeiro ano.

En Vilagarcía foi moi semellante a participación do Apalpador. Na vila percorreu varias rúas e xuntouse con colectivos como os rapaces do Príncipe Felipe. A intención deste programa, que puxo a andar a Deputación de Pontevedra, trata de dar a coñecer a tradición galega aos máis novos para que non se perda.