Los vilagarcianos ya son dueños de la parcela de la Comandancia

El Ayuntamiento de Vilagarcía ya es dueño de la parcela de la antigua Comandancia de Marina donde la Xunta va a construir el nuevo centro de salud. El alcalde, Alberto Varela, y el presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Cores Tourís, firmaron ayer ante notario la escritura de compraventa de los terrenos, los cuales tienen una superficie catastral de 4.500 metros cuadrados. “La Comandancia ya es a todos los efectos propiedad del Concello y por tanto de todos los vilagarcianos. La compra se ha realizado con una única finalidad: conseguir el centro de salud que tantos años llevamos demandando los vilagarcianos, tanto los pacientes como también los profesionales”, expresó el regidor, quien volvió a calificar el día de “histórico”, al igual que en las anteriores firmas con Tourís o con el conselleiro de Sanidade relacionadas con el nuevo ambulatorio.

"En muchas ocasiones nos quedamos solos defendiendo la ubicación de la Comandancia para el nuevo centro de salud" Alberto Varela - Alcalde de Vilagarcía

Varela aprovechó la ocasión para recordar que le hubiera gustado contar con el respaldo de la oposición en la rúbrica “de estos acuerdos” que fueron posibles “gracias al buen entendimiento” con la Autoridad Portuaria y concretamente con Cores Tourís, ya que el relevo en la presidencia supuso un cambio radical en las relaciones Puerto-Concello. “El gobierno municipal se quedó solo en muchas ocasiones defendiendo la ubicación del centro de salud en la Comandancia”, espetó el primer edil.

Hace un año, también coincidiendo en la época navideña, Ravella adquirió la parcela de 6.830 metros cuadrados de O Ramal por 1.886.120 euros. Ahora el desembolso por los terrenos de A Mariña ascendió a 1.157.406 euros, igualmente procedentes de remanentes, es decir, de fondos propios de las arcas municipales.

Liberar O Ramal

Varela destacó que los acuerdos con el Puerto no se limitan al centro de salud, pues uno de los siguientes proyectos de mayor relevancia es la liberalización de parte de O Ramal –ya que en el tramo final del muelle está previsto construir una estación de recepción de cruceristas y se ha adjudicado a Parquistas de Carril una nave en concesión para su centro de clasificación de bivalvos–. “Se liberará O Ramal para uso y disfrute de los vilagarcianos”, garantizó el alcalde, sin aclarar en ningún momento si las piscinas al aire libre se emplazarán en la nueva zona de esparcimiento de O Ramal o se mantendrán en la playa de A Concha como inicialmente estaba planteado.

Proyecto del ambulatorio

Una vez que el Concello ya es propietario de los terrenos de la Comandancia puede proceder a derribar el edificio. Los trabajos de demolición fueron adjudicados hace unos días y arrancarán a la mayor brevedad posible. “Si pueden empezar en enero no va a ser en febrero. Queremos comenzar lo antes posible para dejar la parcela libre”, afirmó Varela.

La Consellería de Sanidade se encarga de la construcción del nuevo centro de salud. La redacción del proyecto está adjudicada pero todavía falta contratar la obra.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, José Manuel Cores Tourís, se pronunció en la misma línea que el alcalde, poniendo el foco en la importancia de haber dado un paso más en los acuerdos Puerto-Concello. Pero con una salvedad: Tourís quiso resaltar el “apoyo incondicional” de la Xunta con Vilagarcía porque si no se hubiera alcanzado un acuerdo a tres bandas, el dinero se hubiera ido a otro municipio que también necesitase un nuevo centro médico. “No se podía permitir que los vilagarcianos se quedaran sin un nuevo ambulatorio y PAC por no disponer de una parcela o por no llegar a un entendimiento entre las administraciones”, señaló Tourís. “Esperamos que se inicien los trabajos cuanto antes. Hoy es un día histórico”, concluyó.