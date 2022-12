Los tanques de tormentas de Fexdega y de la plaza de abastos deberían estar ya en construcción

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, recurrió ayer a los documentos que le mostró Augas de Galicia en la última reunión para afirmar que las inundaciones “son un fenómeno inevitable” debido a las crecidas de los ríos y a la situación de Vilagarcía, una ciudad construida sobre el mar, con rellenos, resecados de marismas y desvíos de cauces fluviales. “No podemos resolver el problema en su integridad, pero sí que se puede hacer algo”, señaló.

En este sentido, reprochó a la Xunta que todavía no haya construido los tanques de tormentas prometidos en Fexdega y junto a la plaza de abastos, concretamente en la parcela conocida como Triángulo do Con que el Concello compró a un particular para soterrar el citado depósito y habilitar en la superficie un aparcamiento público. “Según la información que figura en la página web oficial, las obras deberían haber comenzado a finales de verano, por lo que pedimos que empiecen cuanto antes”, reivindicó el regidor socialista.

Varela es consciente de que los tanques de tormentas “no son una solución mágica” a las inundaciones, pero “sí que pueden aliviar”. “Cuando llueva torrencialmente no va a estar a salvo ninguna zona de Vilagarcía”, se resignó.

Gobierno y oposición

El Partido Popular llevó al último pleno del año –celebrado el jueves– una moción sobre la problemática de los anegamientos que contó con los votos desfavorables del gobierno municipal y por tanto no salió adelante. Aunque el ejecutivo no tenía inconveniente en aprobar los puntos relativos a la revisión de las canalizaciones para garantizar un correcto mantenimiento y a la elaboración de un plan de prevención de inundaciones a largo plazo, descartó la petición conservadora de establecer una línea de ayudas económicas para los afectados por los últimos episodios. Los populares mantuvieron este extremo y por tanto la moción no fue aprobada.

Alberto Varela tuvo ayer unas palabras para el principal grupo de la oposición. “Nos hubiera gustado que aprobaran el camión que compramos para desatascar las tuberías y que no todo esté en manos privadas”, espetó.

Hace unos días la portavoz del PP y candidata a la Alcaldía, Ana Granja, consideraba que las humanizaciones habían agravado la problemática de las inundaciones porque este mes de diciembre se anegaron zonas recientemente reformadas que antes no lo hacían, o si lo hacían, era en menor medida.

El primer edil recordó que durante esos días de intensas y copiosas lluvias “se inundó toda la comarca y prácticamente toda Galicia”, justificando que no se trató de un hecho aislado ocurrido en Vilagarcía.

En cuanto a las obras, “hubo algún comercio en la plaza de Galicia al que por la inclinación de la plaza no le entró el agua y que tradicionalmente se inundaba”, dijo Varela. No obstante, “esto no significa que no vuelva a suceder”, aclaró con prudencia el alcalde.

Sin embargo establecimientos de Conde Vallellano están sufriendo las consecuencias de las trombas de agua más ahora que antes, tal y como admite uno de ellos.

Algo similar ocurre en Vilaxoán, donde la asociación de vecinos ya ha demandado soluciones al Concello al anegarse el lavadero y su entorno, el parque Dona Concha y sus calles aledañas e incluso O Freixo, una calle completamente reformada.

El alcalde aseguró que el esfuerzo de su gobierno en Vilaxoán está siendo “muy importante, no solo por arriba, sino también por abajo”, en alusión a la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento que se suelen acometer en todas las humanizaciones.

Recordó que en la rúa de Sobrán se han invertido casi 800.000 euros y que las obras, muy solicitadas por los vecinos, están a punto de finalizar.

Nuevas canalizaciones de abastecimiento en Pontecesures desde los manantiales de Grobas El delegado de la Xunta, Luis López, acudió ayer a Pontecesures para supervisar una obra en la que Augas de Galicia invirtió casi 50.000 euros para renovar las canalizaciones de abastecimiento que discurren desde los manantiales de Grobas hasta las infraestructuras hidráulicas que suministran agua a los más de 3.000 vecinos de Pontecesures. Así, se construyó una nueva tubería de 1.485 metros de longitud que se divide en dos tramos: uno de 240 y otro de 1.245 metros. La red anterior era de fibrocemento, lo que podría ocasionar en el futuro problemas de salubridad, además de que presentaba averías frecuentes debido a su antigüedad. Las nuevas conducciones son de PVC y con un diámetro de 160 milímetros. “El Gobierno gallego colabora, como no podía ser de otra manera, con el Concello de Pontecesures en una competencia municipal en la que se acometió una mejora que supone un ahorro de dinero, incremento de eficiencia y, lo más importante, garantiza la disponibilidad y calidad del suministro de agua a los vecinos”, señaló Luis López.