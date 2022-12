Nochevieja sin médicos en O Salnés

Los servicios de Urgencias del Hospital do Salnés y de Montecelo afrontan una Nochevieja muy complicada, puesto que previsiblemente verán este año a bastantes más pacientes de los habituales. La razón es que los Puntos de Atención Continuada (PAC) de los centros de salud de Vilagarcía, Cambados, A Parda y Baltar estarán sin médico durante la noche de Fin de Año. En consecuencia, aquellas personas que otros años acudían por una indisposición o un accidente en primer lugar a estos centros de salud, deberán desplazarse ahora al hospital o contactar directamente con el 061.

La de Nochevieja es una de las noches “más movidas” del año, en palabras de un médico de urgencias. A los incidentes que se producen a diario hay que sumar un gran número de imprevistos propios de una jornada plagada de celebraciones, tanto domésticas como en la calle: intoxicaciones por alcohol u otras drogas; accidentes domésticos o de tráfico... Es una noche en la que son bienvenidas todas las manos en los servicios sanitarios de urgencias. Pero este año probablemente habrá menos de las que desearían los profesionales.

Fuentes solventes indican que el Punto de Atención Continuada del centro de salud de Vilagarcía estará sin médico entre las 22.00 horas del sábado, 31 de diciembre, y las 8 de la mañana del domingo, 1 de enero. El PAC sí estará abierto, y contará con personal de enfermería y celadores, que pueden prestar asistencia sanitaria en determinados casos. Pero aquellos pacientes que deban ser vistos por un médico tendrán que desplazarse al servicio de Urgencias del Hospital do Salnés o contactar con el 061.

Cambados celebra esta tarde una carrera con 500 atletas, pero no habrá médico en el centro de salud

En Cambados, no habrá médico alguno en el PAC entre las 15.00 horas del 31 de diciembre y las 8.00 horas del 1 de enero. De este modo, no habrá facultativo alguno para atender las urgencias que puedan producirse durante las celebraciones de Nochevieja, pero tampoco lo habrá por la tarde, cuando casi 500 personas participarán en la carrera de San Silvestre. Como en el caso de Vilagarcía, el Hospital do Salnés será el de referencia para la población dependiente del PAC de Cambados, a donde van también los vecinos de A Illa o Ribadumia, por citar dos ejemplos.

A Parda y Baltar

La situación es similar en el caso de los vecinos de municipios como Meis o Sanxenxo, que dependen del distrito sanitario de Pontevedra. Así, el PAC de A Parda, en la capital provincial, estará sin facultativo entre las 15.00 horas del sábado y las 8.00 horas del domingo, según la comunicación que ha remitido la gerencia del área sanitaria Pontevedra-O Salnés al 061 y los profesionales adscritos a los centros de salud. Finalmente, el PAC de Sanxenxo también estará abierto solo con celadores y enfermeras durante la tarde de Nochevieja y la madrugada de Año Nuevo.

Hay que tener en cuenta que, generalmente, los pacientes acuden primero a las Urgencias de los PAC ante incidencias menos graves. Y al no disponer de este servicio en esta ocasión, es probable que algunos opten por quedarse en casa y confiar en que se produzca una mejoría con el paso de las horas. Pero otros muchos preferirán acudir directamente a los hospitales o llamar al 061.

Año Nuevo

La situación no es mucho mejor en el caso del domingo, 1 de enero. En el PAC de O Grove no habrá médico alguno en todo el día, y en Caldas de Reis y A Parda estarán sin él durante la guardia de mañana, que va de las 8.00 horas a las tres de la tarde. Finalmente, sí está previsto que funcionen con normalidad los PAC de Cambados y Vilagarcía, lo que permitirá aliviar la carga de trabajo que tendrá que soportar el Hospital do Salnés.