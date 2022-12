El exsocio del alcalde le recrimina los vertidos a la ría

Definitivamente, la línea de colaboración entre Iván Caamaño (PP) y Alberto García (PSOE) parece rota en mil pedazos.

El conservador lleva días cargando con dureza contra el gobierno, al que ahora responsabiliza también de los vertidos que salen de Catoira hacia el Ulla y la ría de Arousa.

Y no solo eso, sino que el opositor alerta de un caos organizativo en el gobierno de Catoira, donde García tiene el único apoyo del concejal Francisco Javier César Costoya, alegando que éste pone en peligro a los trabajadores municipales.

Empezando por el principio (los vertidos), el alcaldable del PP alerta de una “nula gestión sobre el saneamiento” que quedó puesta de manifiesto con las últimas inundaciones, cuando “muchas de las alcantarillas expulsaron excrementos al exterior, además de toallitas y porquería de todo tipo”.

Es “una más de las meteduras de pata que comete cada día” el concejal socialista de Urbanismo, a juicio de Caamaño.

Pero eso no es todo. Desde el propio gobierno se comunicó el miércoles que había detectado “conexiones ilegales que sobrecargan la red de alcantarillado en miles de litros y hacen que las tuberías no soporten las lluvias”.

Ante lo cual el PP aduce que, “como sucede tantas veces, la ineficacia del Concello vuelve a hacerlo culpar a los vecinos".

Bombas que no funcionan

Y eso que, "resulta evidente que pese a existir enganches ilegales al saneamiento, los cuales ya se tendrían que haber controlado hace tiempo, los ciudadanos no son los culpables de que las bombas no funcionen, ni de que la porquería salga a la superficie si el sistema no aguanta”.

El responsable, cree Caamaño, esa el propio gobierno, al que indica que también el colectivo Ecoloxistas de Catoira lleva tiempo mostrando vídeos que muestran que el saneamiento de Catoira vierte a la ría.

Así, tras cargar también contra el BNG, “ya que solo se dedica a hacer oposición al PP, puesto que para ese grupo el alcalde ya no existe”, Iván Caamaño remarca que Catoira es una especies de caos.

Malos olores

Y lo dice porque, tras visitar a los vecinos en sus casas en los últimos días, “vimos que debido a la falta limpieza en las cunetas entra agua en sus casas, y en muchas hay problemas de olores debido al desbordamiento del saneamiento”.

Algunos de eso vecinos, añade, “acuden al Concello para pedir una ayuda que no encuentran, debido a que Catoira apenas tiene trabajadores contratados, dado que la deuda del Concello lo impide”.

Dicho esto, y en relación con los problemas que padece la reducida plantilla de personal, el PP acusa al edil de Urbanismo –y muestra fotos– de “tener a uno de los pocos operarios del Concello subido a una grúa sin arnés, casco, guantes ni ninguna otra medida de seguridad mientras cortaba a gran altura un árbol en el colegio Progreso”.

Iván Caamaño termina diciendo que el PP que dirige quiere centrarse en “construir y mostrar nuestro programa y todo lo que hemos conseguido estos años, dejando la crítica de lado pero sin dejar de sacar a relucir cada metedura de pata del único concejal que tiene Alberto García”.