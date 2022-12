Dorna refúxiase no Auditorio para facer unha Ruada de Nadal

A sección de música tradicional da asociación cultural e deportiva Dorna da Illa non puido saír onte de Ruada, como era o seu obxectivo, debido as condicións meteorolóxicas. Sen embargo, iso non impediu que amosasen toda a súa arte ante os veciños da Illa. Para iso tiveron que refuxiarse no Auditorio, onde se concentrou un importante número de xente para ver tocar ás pandereteiras, aos tambores e ás gaitas de Dorna. A asociación atópase á espera de que se renove a súa directiva, un paso que se dará en xaneiro, cando os seus socios decidan se refrendan á única candidatura que se presentou, a que encabeza Carlos Chaves Otero. Mentres tanto, Dorna continúa funcionando e organizando eventos como os de onte, amosando polo Nadal a música tradicional galega, sobre todo, aos máis novos.