O Apalpador mantén vivas as tradicións e a lingua na comarca do Salnés

Como cada Nadal, o Apalpador baixa das montañas do leste de Galicia para percorrer todos e cada un dos Concellos, en especial os da provincia de Pontevedra, co fin de manter as tradicións e, sobre todo, colaborar para espallar a lingua galega. Este ano non ía ser menos e, a través da programación “Nadal en galego” da Deputación, o Apalpador, o seu burro Río Lor e o acordeonista Servando Barreiro acudiron hoxe á comarca do Salnés para encher de ledicia aos máis pequenos.

A primeira parada que efectuou o Apalpador foi na Illa de Arousa. Alí dirixiuse ás portas do Centro de Interpretación da Conserva, onde o agardaban un bo feixe de rapaces para escoitar as súas historias e aprender a importancia das tradicións. Non faltaron cancións e algún que outro baile para conquistar o corazón dos nenos. A segunda parada foi en Ribadumia, antes de dirixirse a Cambados, onde se despediu da comarca do Salnés este ano, xa que a seguinte ocasión na que aparecerá por esta zona xeográfica xa estaremos no ano 2024. Esa visita está prevista para o día 4 de xaneiro e comezará ás 11.00 horas en Pontecesures, mentres que ás 12.30 horas pasará por Vilagarcía de Arousa. Pola tarde, a viaxe levará ao Apalpador ata Caldas de Reis ás 17.00 horas e ata Portas ás 19.00. “Nadal en galego” é un programa concibido para vincular o Nadal coa tradición, recuperando unha figura que forma parte dos trazos identitarios galegos, para que os nenos poidan familiarizarse con esta figura mítica galega e coñecer a súa historia. Orixinalmente O Apalpador representábase como un carboeiro de barba vermella e, segundo a tradición, baixaba ás vilas desde as montañas a noite do 24 ou o 31 de decembro para tocar o ventre dos nenos para ver se comeran suficiente durante o ano e deixáballes a cambio agasallos e castañas, ao tempo que lles desexaba un novo ano cheo de felicidade e comida.