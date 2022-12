Cuando la mascota se acaba convirtiendo en un problema

Faltan unos días para Navidad y suena el teléfono en una de las protectoras de la comarca de O Salnés. Al otro lado de la línea una persona pregunta cómo se puede adoptar un animal, ya que lo quiere para regalárselo a sus padres, aunque estos “no son muy de perros”. Aunque parezca una broma, este tipo de llamadas son bastante frecuentes en las protectoras de Vilagarcía y Cambados, donde pronto le sacan de la cabeza lo de regalar un perro o un gato por que sí.

Regalar un cachorro de perro o gato continúa siendo una costumbre demasiado arraigada, una costumbre que acaba llenando, pocas semanas después, las cunetas con las mascotas que han crecido, no son tan simpáticas como se esperaba o no se tiene tiempo para asumir los cuidados que necesitan. Ángel Rodríguez, responsable de la protectora de Vilagarcía, apunta que poco después de la Navidad suele haber un ligero incremento en el número de recogidas de animales con respecto a otros meses, pero “los abandonos se producen durante todo el año”. De hecho, en Vilagarcía están notando como “hay personas que se están deshaciendo de sus perros viejos, abandonándolos, para hacer sitio para los cachorros”. Rodríguez lamenta que no exista una mayor regulación y control en la venta de cachorros ya que “es muy fácil adquirir un cachorro, sin saber si es el perro o el gato adecuado y sin concienciarse de que es un ser vivo que vas a tener que cuidar y responsabilizarte de él, como mínimo, durante diez años; si no tienes esa visión de futuro, no estás capacitado para adoptar un animal, ni en diciembre ni en el mes de mayo”.

Aunque los abandonos de perros se registran durante todo el año, “cuando llega un perro sabemos perfectamente si es un regalo; además, parece que hay unas fechas señaladas. Así, si llega en noviembre o diciembre, suelen ser perros viejos que abandonan para sustituirlos por cachorros, si es en enero febrero o marzo, son los cachorros que se han regalado en Navidad; y si llegan en septiembre, son perros de caza que no son buenos levantando piezas y que los cazadores abandonan”. Esta situación suele ser un problema para la protectora de Vilagarcía, que permanece eternamente saturada. En estos momentos “tenemos 154 perros y 123 gatos, cuando la capacidad es mucho menor”, a los que se sumarán animales abandonados en las próximas semanas. Rodríguez también recuerda que perros y gatos son solo la punta del iceberg del problema que causa regalar animales en las navidades, ya que también “hay pájaros, hamsters, tortugas y toda una cantidad de animales que son abandonados en un medio que desconocen y que les es totalmente hostil por causa de un capricho”.

En Cambados, llevan registrando abandonos desde el pasado mes de julio, incluso de perros de raza como un “selva negra” al que s ele instaló el chip en Polonia pero que carece de datos en el mismo. El perro fue localizado hace unos días vagando por las proximidades del refugio, donde se encuentra ahora.

Tanto Cambados como Vilagarcía tienen prohibida la adopción para regalo y ambas entidades realizan un estricto protocolo para dar en adopción a alguno de sus animales. En el caso de Cambados todos los adoptantes se enfrentan a un test de 70 preguntas en el que se analiza el perfil de la persona y si el animal que plantean adoptar se corresponde con el.

Un nuevo hogar para Leo

El Centro de Acollida e Protección de Animais (CAAN) de la Diputación, ha conseguido encontrar un hogar de acogida para Leo, un podenco que llegó a las instalaciones de Meis en estado grave tras haber sido atropellado. Con dos años de edad, ha encontrado refugio en el municipio donde fue atropellado, en As Neves, y con la misma persona que lo encontró tirado en la carretera, Sara Salazar.

Leo se encuentra ya totalmente recuperado de las heridas que le provocó el accidente, entre ellas, una grave fractura de fémur. Fue encontrado en el arcén por Salazar el 11 de octubre, a la altura del lugar de Vide. El podenco ya se ha acostumbrado a los animales con los que convive, aunque su relación con los humanos va todavía muy lenta, aunque su nueva dueña espera ganarse su confianza.