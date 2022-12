Argumentábamos hace semanas sobre la necesidad de un cambio político en Vilanova de Arousa y lo hacíamos, entre otras cosas, por la prolongadísima permanencia en el poder de una parte de miembros del gobierno municipal con lo que tiene de ausencia de nuevos proyectos e ideas, perdida de frescura política, falta de interés o acomodación. Alrededor de veinte años una buena parte de ellos. Cierto es que, por supuesto, merced a sucesivos triunfos electorales. Llega la hora de agradecerles lo bueno que hayan hecho para dar paso a un tiempo nuevo con gente realmente comprometida y dotados de una visión global de la realidad municipal.

Uno de los efectos que ha generado la acción del equipo de gobierno en estos últimos lustros son los desequilibrios interparroquiales que tienen su muestra más evidente, aunque no la única, en Baión. La parroquia más alejada de la capitalidad del municipio y que padece, desde hace años, un déficit alarmante en materia de infraestructuras y servicios.

Por alguna curiosa razón que escapa a nuestro entendimiento, Baión con sus muchos e importantes núcleos de población no consigue captar la atención política de los actuales gobernantes vilanoveses y, mucho menos ser una prioridad en las actuaciones. Alguien comentó en cierta ocasión que “como los de Baión votaban igual aunque no se les hiciera nada…” pues por eso el máximo representante municipal no consideraba a la parroquia.

Estamos convencidos que sus vecinos y vecinas son personas de criterio firme, con una gran paciencia a la hora de esperar por los necesarios proyectos y mejoras. Como contribuyentes del Ayuntamiento de Vilanova de Arousa merecen ser tenidos en cuenta en el reparto y planificación de proyectos y obras.

Nos preguntamos si alguien recuerda un proyecto importante, de carácter estratégico incluso, impulsado y…. concluido por el gobierno municipal. El proyecto de Pontearnelas ( humanización y variante ) fue el único y podemos dar fe del mismo porque nos tocó coordinarlo siendo vicepresidente de la Diputación, hace más de quince años. Y la “famosa” carretera que atraviesa la parroquia, que lleva muchísimos años sin acabar, es una muestra de dejadez y abandono no habiendo un caso igual en la comarca. El parque empresarial no llegó a cuajar, desgraciadamente, como un gran generador riqueza y empleo y, recientemente, tuvimos noticia de que se frustró el proyecto de la planta de congelados de Vinova y los cientos de empleos que conllevaba. Baión es la única parroquia del municipio que nunca tuvo una importante inversión en materia deportiva. El posible campo de fútbol de hierba artificial no se llevó a cabo porque, en aquel tiempo, se deshizo el equipo. Si, pero a cambio no se pensó en ningún proyecto de infraestructuras deportivas que pudiera acoger a deportistas jóvenes y adultos, hombres y mujeres para desarrollar sus aficiones. Son muchos años así.

En materia de servicios básicos hay carencias importantes en muchas zonas y lugares así como el mal endémico de todo el municipio cual es un adecuado y eficaz mantenimiento. Alguien podría hacer una estimación de lo invertido en la parroquia en los últimos cuatro años y se quedaría muy sorprendido.

En ocasiones surgen anuncios de proyectos o inversiones que no llegan a concretarse o cuyo desarrollo implicaría muchísimos años de tramitación que los hará inviables. Es el caso reciente de un vial desde Pontearnelas, paralelo al río Umia, que adolece de un problema en su parte final haciéndolo irrealizable. Otro ejemplo de una gestión cara a la galería.

Se trata del futuro de la parroquia, en términos de desarrollo, lo que está en juego porque son muchos los años que debido a la inacción del gobierno municipal y su máximo responsable se ha profundizado en esos desequilibrios a que antes aludíamos. No es razonable, desde el punto de vista político, mantener una Vilanova de Arousa de dos velocidades como sucede en la actualidad y es por ello donde adquiere todo su significado la proclamación de que Baión también existe.