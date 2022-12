Durán: “En el PSOE son unos mentirosos patológicos”

Gonzalo Durán, alcalde de Vilanova de Arousa, arremetió ayer contra el Partido Socialista, en especial, contra el diputado Julio Torrado y contra el alcalde de Cambados, Samuel Lago, a los que tildó de “mentirosos patológicos” por el conflicto del colector de Tragove. Esta reacción surge a raíz de la propuesta que llevó el PSOE al Parlamento el pasado jueves en la que se presionaba a la Xunta para construir un tanque de tormentas en la zona de protección de Costas, dependiente del ente autonómico, para mejorar la red de saneamiento de Cambados y Vilanova, culpando a este último municipio y a la administración autonómica de “haber formado un frente bloqueador”.

La respuesta no se hizo esperar, Durán arremetía en la mañana de ayer contra el PSOE insistiendo en que “lo suyo ya es enfermedad ya que el tanque de tormentas se puede hacer, pero saben perfectamente que no va a funcionar, porque sin tubería lo único que va a hacer es provocar más problemas”. El regidor recuerda también las palabras de Augas de Galicia, que considera inviable sacar adelante el proyecto con actuaciones parciales, tal y como propone el Concello de Cambados, ya que supondría la realización de nuevos proyectos, con lo que sería necesario calcular de nuevo la capacidad hidráulica de esas instalaciones, y no servirían para resolver los problemas actuales.

“¿Alguien hace una panadería para no encender el horno? Pues eso es lo que está proponiendo el Concello de Cambados en una mentira que tratan de repetir una y otra vez a ver si se convierte en verdad; se deben pensar que los demás somos tontos, cuando los tontos son los que piensan que se puede engañar a los vecinos de Vilanova y Cambados”.

Javier Tourís, edil de Vilanova, fue todavía más allá, al calificar a Samuel Lago como “alcalde de Muxía, que lo único que quiere es volver para su tierra, y a la vista está que Cambados no le debe importar mucho”. Ambos aseguran que el sector mar-industria está indignado con “lo que está haciendo el PSOE, que es poner en riesgo cientos de puestos de trabajo”.