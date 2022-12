El Umia se resiste a regresar a su lugar

La enorme cantidad de agua que arrastra el río Umia debido a las lluvias se resiste a regresar a su cauce pese a la remisión de la lluvia, que ayer apenas fue testimonial en algunos momentos de la jornada. Sin embargo, en lugares como el Camiño Francés, que atraviesa Vilanova desde As Aceñas hasta Pontearnelas, el río todavía continuaba inundando por completo las fincas y viñedos que lo escoltan en su plácido viaje hacia la desembocadura. Donde más problemas ha vuelto a causar el río Umia fue en Cabanelas y en Cambados.

En este último municipio, la Diputación mantuvo la vigilancia sobre la EP-9501, que las aguas del río Umia convirtieron en impracticable. Unos kilómetros más allá, en el Náutico O Muíño de Ribadumia, se afanaban en regresar a la normalidad después de la riada vivida el martes. Al igual que en otras ocasiones, la zona más afectada fue el hangar de las embarcaciones, donde el agua alcanzó una altura importante. Padres de los niños que militan en el club trataban de limpiar los restos de la riada y de lodo que quedaban en el interior.

Al igual que el alcalde de Caldas de Reis, Xosé Manuel Rey, la teoría que se maneja en Cambados y Ribadumia es que la responsabilidad de estas inundaciones es de la empresa que gestiona el embalse de A Baxe, por vaciar el agua precisamente en el momento más complicado de las lluvias. De hecho, gran parte de las inundaciones, como la de Cabanelas, se registraron en un momento en el que la marea se encontraba baja, mientras que con ella alta, no hubo problema alguno. Censuran que desde la empresa que gestiona el embalse no se avise de que se va a vaciar el agua o que no se haga de forma paulatina, antes de la llegada de las lluvias y en previsión de que se pueda llenar.

Estas quejas no son algo nuevo, sino que vienen registrándose prácticamente desde la construcción del embalse, situado unos kilómetros más arriba de Caldas de Reis en el cauce del Umia.

Por otra parte, la Xunta ha decidido ampliar la activación del Plan Inungal de seguimiento en los ríos por posibles desbordamientos debido a las lluvias de los últimos días. En principio, los que más preocupan son el Tambre y el Lérez, pero hay otros trece en riesgo de desbordamiento, entre los que se ha incluido al río Ulla. El Umia, en principio, no está en esta lista pese a lo que está ocurriendo en la zona de Vilanova.