El talento de Martina conquista Got Talent

Aunque acumuló elogios del jurado y fue de las cuatro actuaciones que mayor respaldo recibió del público, la isleña Martina López se quedó a las puertas del triunfo en la octava edición del programa Got Talent de Telecinco. Para la gran final, la joven isleña escogió una canción nada sencilla de interpretar “Stone Cold” de Demi Lovato y la clavó con la complejidad de que, durante su actuación, la traducía al lenguaje de signos en un gesto de complicidad hacia sus padres.

“La escogí porque es una canción que me gustaba muchísimo, e incluso, llegué a soñar que la interpretaba en una final como la de Got Talent, por lo que se puede decir que he cumplido uno de mis sueños”, explicaba ayer la isleña, todavía con la adrenalina cargada después del espectáculo ofrecido en la noche del pasado martes.

Y es que a pesar de los nervios, de la dificultad de la canción y de muchos otros factores, López reconoce que lo vivido en la gran final del programa de Telecinco “es algo que me va a resultar inolvidable”. A pesar de los nervios que la carcomían desde días antes, Martina López no dudaba en asegurar que “cuando llegué al escenario creo que lo hice bien, me fui creciendo a medida que avanzaba la actuación, todo pese a que se trataba de una canción muy difícil y que no estaba del todo bien de la garganta”.

Uno de los momentos más emotivos de la final para ella, además de poder ver a sus padres, fue cuando le pusieron un vídeo de los vecinos de A Illa animándola a las puertas del Consistorio. El vídeo se grabó el pasado sábado en una convocatoria de la que no se le informó a Martina. “Flipé cuando vi la cantidad de gente que había en la plaza animándome; la verdad es que no me lo esperaba y me llevé una gran alegría”, admite. A ello se sumó la presencia en el vídeo del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que la ha invitado a cantar en la Navidad más famosa de España, algo que la joven espera con “mucha ilusión”.

Con sus padres, la joven ha vivido un carrusel de emociones durante todas estas semanas en las que ha brillado en Got Talent. “Estábamos muy nerviosos pero creo que todos pasamos la situación con nota”. También se llevó una gran alegría con la persona que se acabó llevando el triunfo, el mago Jordi Caps, “una persona encantadora, lo conocí en el hotel y almorzaba con él y se le veía un mago con muchísimo talento y que se merece el premio”.

Después de que el sueño se convirtiese en realidad, la joven se ha marcado como principal objetivo centrarse en sus estudios (cursa 1º de Bachillerato) y una vez finalice este ciclo será el momento de decidir qué hacer con la música. “Me gustaría comenzar una carrera musical pero cuando acabe mis estudios, de momento, en ellos es en lo que me tengo que centrar y ya llegará el tiempo para hacer carrera en el mundo de la música que tanto me apasiona”, señala.