A webserie creada polo Faiado da Memoria, baixo a dirección de Margarita Tejeiro e Antonio Caeiro, “Cóntallo a Cambados” atópase entre as nominadas aos premios Youtubeir@s 2022. A serie naceu como unha idea para conmemorar os catrocentos anos do Muíño da Seca de Cambados. Durante catorce capítulos, de distinta duración, desenvólvense outras tantas historias que teñen como nexo común o mar e a xente que vive e traballa día a día con el.

A serie, enmarcada dentro dos actos conmemorativos do muíño, que se desenvolveron ao longo deste ano que remata, conta co apoio do Concello de Cambados, do Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Arousa, da Consellería do Mar e do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.

A final do certame terá lugar o día 28 de xaneiro no municipio coruñés de Carballo. Esta candidatura remata cun gran ano para o colectivo vilagarciano, que estivo presente nun bo feixe de certames galegos e estatais.