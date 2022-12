El Bouza Brey promueve un cambio de nombre a "CIFP Fontecarmoa"

El Fermín Bouza Brey dejó el pasado mes de junio de ser un IES (instituto de educación secundaria) para convertirse en el primer CIFP (Centro Integrado de Formación Profesional) de O Salnés. El centro ha conservado provisionalmente el nombre del escritor pero debido a los problemas que según la dirección les está generando, ha decidido poner sobre la mesa una nueva nomenclatura, recuperando el topónimo de Fontecarmoa que el instituto tenía antes de ser IES.

La propuesta de “CIFP Fontecarmoa” ya fue aprobada por el claustro –por unanimidad– a principios de curso. Pero la última palabra la tiene el Consello Social, un órgano similar al Consello Escolar de los institutos.

La previsión era completar la tramitación en este primer trimestre; de hecho estaba convocado el Consello Social para hoy mismo pero finalmente ha sido aplazado a después de las vacaciones de Navidad por falta de quorum.

Modificaciones internas en la Consellería

Y es que para que pueda constituirse el Consello Social y por tanto someter asuntos a votación es necesario contar con la mitad de los miembros más uno. Los cambios internos producidos recientemente en el departamento de FP de la Consellería de Educación han provocado un retraso en la designación de los representantes de la Administración gallega en el Consello del CIFP vilagarciano, a lo que se suma la ausencia por enfermedad de otros integrantes.

El Concello no forma parte del órgano decisorio El Consello Social está formado por el director (actúa como presidente del órgano), tres representantes de la Administración autonómica, la jefa de estudios, tres profesores, dos miembros de sindicatos, dos integrantes designados por organizaciones empresariales y el secretario del CIFP, que a diferencia de los demás, no tiene derecho a voto (sí voz). El Concello, que forma parte de los consellos escolares, sin embargo no cuenta con representación en el CIFP.

Los motivos

En relación a las razones que están detrás del cambio de nombre del centro, el director, Jesús de Andrés, explica que con frecuencia se producen confusiones con el CPI (centro público integrado) Fermín Bouza Brey de Ponteareas. Así, aunque cada centro educativo cuenta con su respectivo código, se han llegado a asignar –por error– profesores al colegio ponteareano en lugar de al CIFP de Vilagarcía. También se producen habituales llamadas a Fontecarmoa preguntando por la escuela de primaria.

Otro de los motivos es que según el decreto que regula la FP en Galicia no pueden existir IES y CIFP con el mismo nombre. Cierto es que no se hace referencia a los CPI (centro público integrado), pero el director considera que “el espíritu de la norma va por ahí”, es decir, de que no haya dos centros de igual nomenclatura. Además, añade que el instituto ya fue bautizado en su día con el nombre de Fontecarmoa.