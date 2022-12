El Museo do Ferrocarril de Vilagarcía rescata la memoria colectiva pero se queda sin la "Sarita"

El Museo do Ferrocarril de Vilagarcía (Mufevi) lleva cuatro años cerrado. El Concello ha encargado a la empresa Trivium –por 48.000 euros– una reformulación de contenidos con una nueva exposición que combinará material actual con otro nuevo. La muestra se dividirá en bloques temáticos: la primera línea, máquinas y trabajo, el nacimiento de Vilagarcía y pasaje, donde se dará protagonismo a la memoria colectiva, “haciendo partícipes a los vecinos de su propia historia”, explica el director de Trivium, César Abella. El quinto y último bloque narrativo es “el tren en Galicia”, que se centrará en la evolución del ferrocarril en la comunidad.

Actualmente esta empresa fundada hace dieciocho años en Santiago (autora de más de 350 proyectos relacionados con la cultura y el turismo) está trabajando en la primera fase para dotar al Mufevi de una nueva exposición. Así está realizando trabajo de campo, consultando archivos, bibliotecas, haciendo entrevistas... La previsión es en enero y febrero diseñar los elementos expositivos, escenografías, textos, tratamientos de imagen y audiovisuales para que todo el material esté listo en marzo y pueda procederse a su montaje e instalación.

150 aniversario

Con todo, el concejal de Turismo, Álvaro Carou, se muestra prudente y no se aventura a dar una fecha de apertura concreta después de tanta espera. Y es que además de la reformulación de contenidos, Ravella también ejecutará un lavado de cara externo en las instalaciones, fundamentalmente consistentes en tareas de pintado. Lo que sí garantiza el edil socialista es que “en septiembre el museo estará abierto”, coincidiendo con el 150 aniversario de la primera línea de tren de Galicia, la de Cornes-Carril, de 1873.

Entre las incorporaciones a los contenidos del Mufevi no estará la locomotora “Sarita”, tal y como admitió el propio Carou: “Por desgracia ahora mismo Vilagarcía no está en disposición de tener la Sarita”. No obstante se mostró convencido de que el lugar donde tendría que estar expuesta no debería ser otro que el Mufevi. “Llevamos mucho tiempo trabajando con Ferrocarriles del Estado en este sentido pero hay un convenio previo firmado que no es fácil de romper”, indicó. Y es que la Xunta ya ha iniciado una rehabilitación de la locomotora para integrarla en el Museo Camilo José Cela, ubicado en Padrón.

Desde Trivium recuerdan que la “Sarita” inauguró la línea Cornes-Carril un 15 de septiembre de 1873, recorriendo los 42 kilómetros que separaban el extinto concello de Conxo (desde 1925 pertenece a Santiago) y el de Carril (anexionado en 1913 al de Vilagarcía). “Se iniciaba así la historia ferroviaria gallega, con un trayecto que todavía hoy siguen recorriendo diariamente los trenes regionales del Eje Atlántico”.