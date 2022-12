Durán descalifica a Lago y garantiza el proyecto cuando “cambie el Gobierno”

El edificio de Mexillón de Galicia acogió ayer un nuevo encuentro entre el sector mar-industria y los regidores de Cambados, Samuel Lago, y Vilanova, Gonzalo Durán, para tratar de buscar una solución al problema del colector de Tragove y los constantes vertidos del mismo en la zona de As Patiñas. La reunión no pudo acabar de peor forma, ya que el alcalde de Vilanova no dudó en arremeter contra su homólogo de Cambados, al que llamó “mentiroso” y se comprometió a seguir con las expropiaciones de terrenos para que, “cuando cambie el Gobierno en Madrid, retomar el proyecto que tanto necesita el sector”, explicó.

El regidor vilanovés también arremetió contra el PSOE estatal y contra los alcaldes de la zona, a los que acusó de “darles igual la costa gallega y los cientos de trabajo que están en riesgo por sus decisiones”, recordándoles que “a los ayuntamientos se viene a trabajar por los vecinos, no por el partido, que es lo que hacen ellos, especialmente el de Cambados, al que han llegado a desmentir sus propios técnicos”. Cansado de los improperios de su homólogo, el cambadés remitió ayer un largo escrito en el que explicaba de forma pormenorizada como se gestó el proceso y, sobre todo, aseguraba que la construcción de un tanque de tormentas es “perfectamente viable”. Lago lamenta la negativa del PP a explorar alternativas más inmediatas, algo que obedece a que “las depuradoras de mariscos están en Cambados y Durán considera que le resulta más rentable electoralmente la confrontación”. Desde el pasado 28 de noviembre, el alcalde cambadés mantuvo un encuentro con la Dirección General de Costas en la que puso encima de la mesa todo lo acordado con el sector en otra reunión en Mexillón de Galicia. “En esa reunión se acordó no acudir al contencioso por la falta de visos de prosperar y por la dilación que supondría pero, ahora, a instancias de Augas de Galicia, se incumple lo acordado”. En la reunión con Costas, explica Lago, se planteó la posibilidad de salvar el proyecto introduciendo modificaciones, ya que el presentado inicialmente incumpliría la legislación en materia de Costas y no puede ser informado favorablemente. Sin embargo, “hay otras partes que se encuentran fuera de dominio público, como es el caso del tanque de tormentas, que podrían ser autorizables por parte de la Xunta, al encontrarse en sus competencias”, explica Lago. El regidor cambadés consultó a sus técnicos y a los de la Mancomunidade, que “el tanque de tormentas minimizaría el problema, aunque la solución ideal pasaría por reducir los aportes de aguas pluviales”. Desde Costas también se informa que la obra no fue ejecutada conforme al proyecto y que ocupa dominio público sin concesión y que, a principios de 2021 se le reiteró esta irregularidad a Augas de Galicia y que el trazado que hacían no era autorizable, pero “decidieron continuar”. El 13 de diciembre hubo una reunión en Pontevedra de la comisión de seguimiento, donde se planteó esta solución, pero tanto Augas de Galicia como Vilanova la rechazaron “con argumentos muy vagos”. Lago asegura que “todas mis gestiones fueron encaminadas a buscar soluciones a un problema bloqueado desde Costas y que algunos tratan de usar para confrontar y manipular”. Insiste en que “esto es un parche, la solución pasaría por separar en Vilanova pluviales y fecales”.