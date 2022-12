Pesar en O Salnés por la muerte de Nélida Piñón

La muerte de la escritora hispano-brasileña Nélida Piñón, a los 85 años, también ha generado muestras de pesar en O Salnés, donde la novelista era muy querida. Pedro Piñeiro Lago, copropietario del pazo de Quinteiro da Cruz, y amigo de la escritora, afirmó ayer que, “era una persona afable, cercana, cariñosa... Una gran dama de la literatura de este siglo que nunca olvidó sus raíces gallegas”.

Nélida Piñón tenía sus orígenes familiares en Cotobade, pero cuando periódicamente volvía a Galicia siempre visitaba Quinteiro da Cruz. A finales de septiembre pasado estuvo con la familia Piñeiro Lago, que aprovechó su estancia para presentar un té que han bautizado precisamente con el nombre de la novelista.

Maruxa Lago y sus hijos, Beatriz y Pedro Piñeiro Lago eran buenos amigos del editor Alfonso Rivas y de la política Salomé Álvarez, que a su vez mantenían una fluida relación con Nélida Piñón. Por ello, en una ocasión la escritora fue invitada al Quinteiro da Cruz y ese fue el germen de una estrecha amistad que se mantuvo en el tiempo.

La escritora plantó varios árboles en el espectacular jardín botánico situado en la parroquia de Lois, como tejos o camelios. El 28 de septiembre de 2014, víspera de la festividad de San Miguel Arcángel, puso también un jacarandá, un árbol americano que da unas vistosas flores violáceas en primavera.

La vinculación de Piñón con el Quinteiro da Cruz se hizo más y más fuerte. Inauguró su “Bosque das Palabras” con un lema escrito sobre la corteza de un árbol (”O bosque dos poetas, de todos os que consagran a aventura humana”), tiene en el jardín su propio “Recanto de Nélida Piñón” , y gracias a la familia Piñeiro-Lago ha podido conocer a otros grandes literatos gallegos, como Alfredo Conde.

Capítulo do Albariño

Pedro Piñeiro, que es secretario del Capítulo Serenísimo do Albariño, también la convenció para aceptar el nombramiento de Dama do Albariño en 2018, lo que acercó a la escritora a Cambados y su Festa do Albariño. Precisamente, el Capítulo Serenísimo hizo público ayer un comunicado para hacer constar, “nuestro profundo pesar”.

Resaltan que era una de las mejores escritoras del momento, y que era también una firme defensora de los vinos albariños, “que defendía, degustaba y promocionaba en todo el mundo ejerciendo de gran embajadora”.

Nélida Piñón es autora de libros como “A república dos soños” o “Una furtiva lágrima”. En 2005 le concedieron el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Ese mismo año estuvo en Vilanova. Firmó en el libro de honor del museo de O Cuadrante, dio una conferencia que fue seguida por decenas de personas y confesó su admiración por Ramón María del Valle Inclán.