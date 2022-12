La Navidad suena por todo lo alto en Meaño

Como cada año, Meaño elige la música como postal navideña para felicitar las fiestas a los convecinos. Y a falta de un marco idóneo, que mejor manera de ampararse en otra de sus señas de identidad, como es el vino, tirando para ello del salón de actos de bodegas Vionta (Simes). En él, ayer domingo, se celebraba así este festival a modo de concierto de cinco coros y tres bandas de música con sello propio. El festival se iniciaba a las 18 horas, primero de manos de los coros, con un salón abarrotado como es costumbre en esta cita navideña.

Abría el concierto la Coral Polifónica “San Miguel” de Lores, que bajo la dirección de Josefa Dorado Soto, empezaba entonando el “Angel’s Carol” de John Rutter. Luego, le seguía el “Noite Máxica” del gallego Julio Domínguez que, alejado de la polifonía tradicional, mostraba en su plenitud la música contemporánea coral. Y el tercero, acompañado por Goretti Domínguez, era el “White Christmas” de Irving Berlin, que en su bis ofreció una versión con aire swing que entusiasmó al público.

Luego, sobre el escenario, se sucedieron los coros Santa Eulalia de Xil, San Xoán Bautista de Meaño y Santa Eulalia de Dena, a razón de 20 minutos por actuación, que era lo reglado por la organización del concello. La guinda a las corales, la ponía el coro de voces blancas de la Escola Municipal de Música, con su “Campana sobre campana” entonado por más de una treintena de niños.

Tras ellos fue el turno para las bandas Infantil, Xuvenil y la Unión Musical de Meaño, dirigidas las tres por el maestro Diego Javier Lorente López. Entre el repertorio, el tradicional “Campana sobre campana”, a cargo de la Banda Infantil. Y en la actuación final, a cargo de la Xuvenil, sonaron las bandas sonoras de “Titanic”, “Schrek” y “Misión Imposible”. Y a cargo de la BUMM, sonó la zarzuela con “El tambor de granaderos”, la música actual con el “ll i want for christmas is you” de Mariah Carey y, cómo no, los villancicos con el “Noche de Paz” y “El tamborilero”, ambos acompañados por las voces de los niños de la Coro de la Escuela de Música.

Al término, la meañesa Josefa Dorado, directora del coro de Lores, valoraba el momento: “Hoy -reconocía-, es cada vez más complicado sumar gente joven al canto coral en Meaño y esa es una labor sobre la que cabría empezar a reflexionar, y poner en valor el papel del canto coral y de sus beneficios emocionales”. Detrás, la solera de un coro, el suyo, que naciera en los años 80 dirigido por Jorge Domínguez, trombonista de la Banda de Música de Pontevedra, y a la sazón padre del luego Jorge Domínguez, alcalde. Una Josefa Dorado, con 33 años al frente del coro “San Miguel”, que admitía, con nostalgia, el echar en falta el concierto de villancicos de Navidad: “Era un concierto organizado por el Concello, pero con vida propia, y donde al final ofrecía un ágape a los coristas que resultaba un momento entrañable de convivencia entre todos, y donde mismo acabábamos cantando todos juntos al final algunas canciones”. Dos festivales, aquellos de coros uno, y de banda el otro, que era el formato que imperaba en los años 90, mientras que hoy “venimos a ser teloneros de las bandas, y cada formación debería tener, como antes, su espacio,”, se oyó decir.