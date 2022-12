El marisco que viaja por España a través de la red

Corría el año 2008 cuando un joven “navalleiro” de A Illa vio en la red de redes la posibilidad de que las navajas que capturaba en las inmediaciones de Areoso o bajo el puente de A Illa llegasen directamente a la mesa, sin intermediarios y sin largas estadías en cámaras frigoríficas. Esa opción pasaba por dominar algo que le atraía pero que no conocía del todo bien, pero pudieron más las ganas de aventurarse que los miedos a equivocarse o fracasar. Esa es, más o menos la historia de la empresa Sabordaria.com, puesta en marcha por el isleño Miguel Paz y que lleva ya catorce años entregando marisco a las puertas de cualquier vivienda de España. Tan solo hay que encargarlo a través de su página web para recibirlo.

Paz desembarcó en este mundillo sin tener la más mínima idea de programación “todo me lo hizo un familiar”, pero poco a poco, se fue familiarizando con el sistema. Y bien que debe estarlo en estas fechas, las de más trabajo del año, donde llega a realizar una parte muy importante de su facturación. También, en todos estos años, Paz ha visto como un sector en el que apenas había dos o tres empresas ha crecido mucho, con competidores no siempre leales ya que “siempre te encuentras algún elemento que no solo lo que vende como gallego se encuentra en veda, sino que utiliza directamente las fotos que tienes tu en tu web”.

Paz lamenta que un sector así no esté más controlado, aportando siempre las empresas toda la documentación sobre la trazabilidad del producto, “especialmente al cliente, que muchas veces está pagando unas centollas como gallegas, cuando su acento es francés y su coste es mucho menor”.

Aunque esa competencia desleal supone siempre un duro golpe, Paz sigue manteniendo las costumbres que puso en marcha desde el principio de la empresa “ofrecer producto, si puede ser, de A Illa, o al menos de esta ría, y de calidad; es la forma de que los clientes te aprecien, te respeten y vuelvan a recurrir a ti cada vez que quieran llenar su mesa de marisco”.

En estos momentos, a través de su web, se pueden adquirir 16 productos diferentes de la ría de Arousa que Paz remite vivo a sus compradores, se encuentren en Pontevedra o en Almería. “Va todo en cajas herméticas y gel refrigerante para que llegue en perfectas condiciones a su destino”, explica. En estos días “todo el mundo lo quiere para el día 23 lo que provoca ciertas dificultades, porque hay mariscos que deben ser depurados antes de salir en dirección a la casa del cliente”. Es así que los crustáceos los mantendrá en la web hasta prácticamente el día de Navidad, mientras que los bivalvos tendrán que ser adquiridos con anterioridad.

Aunque ha vendido en alguna ocasión para establecimientos hosteleros, Paz se centra más en el mercado particular, en conseguir que el marisco pueda llegar a su mesa lo antes posible, en buenas condiciones y sin intermediarios. Durante todos estos años, el isleño ve la necesidad de que las administraciones públicas publiciten más el marisco durante estas fechas porque está comenzando a notar un cambio: “la mayor parte de los clientes suelen ser personas ya de cierta edad, que quieren celebrar estas fechas con marisco; en cambio, las generaciones posteriores ya no tienen tanto esa mentalidad, pueden comprarlo para un cumpleaños o para una fiesta, pero la inversión en marisco en Navidad da la sensación de que tiende a desaparecer”.

Las especies que más tirón están teniendo estos días son la centolla y el percebe, que pese a alcanzar cifras bastante altas, “son lo que reclama la mayor parte de la gente”. Aunque cuenta con clientes diseminados por toda la geografía española, la mayor parte de los que acostumbran a contactar con él a través de la página web de sabordaria.com suelen ser de Madrid, Cataluña y el País Vasco, donde “adoran el marisco gallego”.