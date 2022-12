El episodio de contaminación de la ría de Arousa con fuel empieza a disiparse

La contaminación causada en la ría de Arousa por el fuel presuntamente vertido por el portacontenedores de bandera chipriota “WEC Vermeer” empieza a remitir. La Dirección General de la Marina Mercante manifestó ayer que las manchas localizadas el jueves por la mañana resultaron ser de escasa entidad, y que durante la jornada de ayer viernes no se apreciaron nuevos restos de hidrocarburo.

Así, un avión de Salvamento Marítimo realizó dos rondas de reconocimiento en la ría de Arousa, entre las 9.30 y las 10.30 horas, y posteriormente entre las 12.00 y las 13.00 horas, y no apreció manchas en ninguna de ellas. También dieron resultado negativo en contaminación las inspecciones realizadas por la embarcación “Salvamar Sargadelos”, de Salvamento Marítimo, y la auxiliar del “Sebastián de Ocampo”, de Gardacostas de Galicia.

Así las cosas, el Instituto Tecnolóxico do Medio Mariño (Intecmar) ya autorizó ayer la reapertura de los polígonos de bateas A Pobra A, B y C, que había cerrado el jueves de forma cautelar por la proximidad de dos manchas, localizadas entre Cabío y Punta Cabalo, una de ellas, y cerca de A Pobra do Caramiñal, la segunda.

Además, la Dirección General de la Marina Mercante avanza que si la situación se mantiene como hasta ahora, a lo largo de hoy sábado la Capitanía Marítima de Vilagarcía podría decidir la desactivación del actual estado de emergencia del Plan Marítimo Nacional. Esta decisión se tomaría en coordinación con la central de Salvamento de Fisterra.

Hasta entonces se mantendrá el dispositivo en la zona, con el buque “María Pita”, de salvamento y lucha contra la contaminación marina.

El vertido fue presuntamente causado por el portacontenedores “WEC Vermeer”, que habría reconocido un vertido de 150 litros de fuel a consecuencia de una avería. Al parecer, se produjo el domingo, en las inmediaciones de la isla de Ons, llegando el martes a dos playas de A Illa de Arousa.

El buque mercante fue retenido en el puerto de Vigo, y se le impuso una fianza de 230.000 euros, con los que se cubrirán los gastos del operativo.

Esta emergencia ha generado una gran tensión entre los sectores productivos de la ría de Arousa, y desde la Plataforma en Defensa da Ría da Arousa han criticado que no se desplegasen los dispositivos previstos para este tipo de episodios. Donde se centraron las tareas de limpieza fue en A Illa, a donde llegó una parte de “chapapote” mezclado entre las algas y la arena, en dos playas.