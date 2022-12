Una mujer que caminaba por la avenida de Cambados, en Vilaxoán, ha resultado herida tras impactar contra una marquesina que se encuentra en mal estado. La afectada presentará una reclamación contra el Concello de Vilagarcía.

Los hechos ocurrieron el jueves. Estaba lloviendo y la viandante no vio el travesaño de la marquesina que debería sostener una mampara lateral, pero que en realidad no soporta nada porque no hay cristal, tal y como se puede observar en la fotografía que acompaña a esta información. En su día una cinta advertía del peligro, pero hoy en día ya no.

La vecina tropezó con el travesaño y se cayó al suelo, fracturándose el húmero de un brazo.