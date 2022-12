El colector de Tragove se convierte en arma arrojadiza política

Hace ya más de veinte años que el colector de Tragove y los bombeos y aliviaderos de As Patiñas dan problemas, con constantes vertidos al mar a causa de las lluvias. En esos veinte años nunca fue objeto de debate político, pero a raíz de la decisión de Costas de frenar la actuación que plantea Augas de Galicia, PSOE y PP de Cambados y Vilanova se han enzarzado en una cruenta guerra dialéctica sobre el problema, en el que todos quieren puntualizar algo o exigir al de enfrente.

Esta guerra se divide en varios frentes. Uno de ellos, el de Cambados, enfrenta al alcalde, Samuel Lago y a la aspirante conservadora, Sabela Fole. El socialista sigue todavía sin digerir el ataque sufrido por esta y su homólogo de Vilanova, sobre todo porque él asegura que “cumplí con mi compromiso, el de mediar ante Costas”. Además, mantiene que el tanque de tormentas es viable y solo habría que realizar un pequeño modificado al proyecto actual, al ejecutarse de manera parcial. También asegura que, durante la reunión con Augas de Galicia “comuniqué los contactos con Costas, en el marco donde estamos representadas todas las entidades y los que estuvieron allí estaban de acuerdo”. Es en el acta de esa reunión “donde va a figurar que hubo esta propuesta”. Por su parte, Fole volvió a insistir en la defensa que realiza Lago del Gobierno central del PSOE, con decisiones muy polémicas perjudicando a sectores muy importantes, como el Mar-Industria sin haber recibido ninguna crítica.

Otro de los frentes es el abierto en Vilanova, donde ayer salió el PSOE a hablar de los vertidos asegurando que “el ataque gratuito de Durán” obedece a un intento de ocultar “lo que no le interesa, que no se ha gastado un céntimo en separar las aguas pluviales de las fecales; ahora, que la red está totalmente deteriorada, es cuando se suceden los vertidos, no solo en As Patiñas, sino también en el casco urbano”.

Los socialistas recuerdan que “hasta su propio hermano, José Juan Durán, ha denunciado la nefasta gestión, en lo económico, que ha venido realizando”.