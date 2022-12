El chapapote amenaza playas y bateas en la ría de Arousa

Los peores augurios sobre el fuel que, supuestamente, arrojó al mar el WEC Vermeer el pasado domingo parece que se están cumpliendo. En la mañana de ayer, Salvamento Marítimo avistaba dos manchas de chapapote adentrándose en la ría de Arousa. Ambas manchas eran controladas por aire (los helicópteros Helimer y Pesca I) y por mar (buque Sebastián Ocampo y patrullera Roncadoira). Al cierre de esta edición la marea las había arrastrado a un punto situado entre Cabío y Punta Cabalo una, mientras la otra, se situaba en las proximidades de A Pobra.

La presencia de estas manchas en la ría de Arousa ha llevado a decretar el cierre de varios polígonos de bateas en el entorno de A Pobra do Caramiñal, una decisión que ha tenido que tomar el Instituto Tecnolóxico do Medio Mariño (Intecmar), ante el riesgo de que puedan verse afectada la producción de esos parques de cultivo por hidrocarburos. En concreto, los polígonos que se han cerrado son los A Pobra A, B y C.

Capitanía Marítima tenía previsto levantar ayer el Plan Nacional de Salvamento contra la Contaminación si no aparecían nuevas manchas, después de las que fueron recogidas en A Illa. Sin embargo, el avistamiento de estas dos manchas ha trastocado sus intenciones. A partir de ese momento también se abre la preocupación en dos sectores que están viviendo una de sus campañas clave, en las que se disparan las ventas de marisco y mejillón. El miedo no está solo en el daño que va a causar el fuel a aquellas zonas a las que arribe, sino también en el que puede provocar a la imagen del producto, es decir, que la gente se retraiga a la hora de comprarlo por lo que está ocurriendo.

Mientras, la embarcación señalada como la principal responsable de lo ocurrido, el portacontenedores WEC Vermeer, de bandera chipriota, se encuentra retenido en el muelle de Rande, a donde fue trasladado por un remolcador en la tarde de ayer. El buque reconoció a Capitanía Marítima que, en la tarde del domingo, a seis millas al oeste de Ons, vertió unos 150 litros de fuel debido a una avería. Los propietarios de la embarcación están reuniendo los 230.000 euros de fianza que les ha impuesto la Dirección General de Marina Mercante para reanudar la navegación. Esa cantidad ya incluye la cobertura de todas las tareas de limpieza que se han podido realizar, los daños ocasionados y la posible multa que se le acabará imponiendo si las analíticas demuestran que el fuel localizado en las playas de A Illa es el mismo que está en sus tanques.

Por el momento, solo se tiene constancia de que el fuel tomó contacto con tierra en la zona de O Campo, en Testos y O Regueiro el pasado martes, dejando un profundo olor a crudo por toda la zona. Durante todos estos días, efectivos de Emerxencias de O Grove, Policía Local de A Illa y en otros municipios, han recorrido la costa sin encontrarse ningún resto en las proximidades, lo que hacía ser optimistas en que la situación se pudiese resolver con un impacto mínimo, pero no ha sido así, tras la aparición de estas dos manchas.

20.000 kilos de algas, arena y chapapote

Durante dos días, operarios del Concello de A Illa y de la Cofradía se centraron en retirar las algas y las galletas de chapapote adheridas a ellas que llegaron a la zona de O Campo. Durante esas tareas de limpieza se extrajo un total de 20 metros cúbicos de lo que sería una combinación de algas, fuel y arena. Ocho operarios municipales y varios integrantes de la cofradía se vieron ayudados por un camión grúa que iba izando todo el material. Este permanece ahora a buen recaudo en los almacenes que el Concello de A Illa tiene en la zona de Testos antes de ser remitido a un gestor autorizado para su eliminación.