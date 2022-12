Del Ramón Cabanillas a la Alcaldía

En las aulas del instituto Ramón Cabanillas, de Cambados, maduraron su personalidad y sus vocaciones políticas muchos chavales que pasado el tiempo asumirían importantes responsabilidades públicas. El centro reunió ayer a media docena de ellos, en un acto organizado con motivo del 50 aniversario del instituto. Ofrecieron un animado coloquio en el que desgranaron anécdotas y recuerdos de su paso por el Ramón Cabanillas, al tiempo que reflexionaron sobre cómo esta etapa vital terminaría modelando sus futuros.

Luis Aragunde, que fue alcalde de Cambados con el PP, ya mostraba entonces madera de líder. Cuando se presentó a las elecciones del consejo escolar, no dudó en tomar una sábana de su madre, escribir en ella un gran “Vota Luis Aragunde” y colgarla en la torre del pazo de Fefiñáns que linda con el instituto. Cuando la Diputación proyectó la Variante do Salnés y pretendía meter la nueva carretera prácticamente pegada a la fachada del Cabanillas, Aragunde fue uno de los estudiantes que con más ahínco se opuso a aquella aberración, y no le tembló el pulso cuando acompañó al director del centro, Xabier Álvarez y al presidente de la asociación de padres a una reunión con el entonces alcalde, Santiago Tirado.

Montserrat Prado, que ahora es diputada autonómica por el BNG, apunta a su vez que su trayectoria posterior se vio muy influida por su paso por el instituto. Allí, asumió su condición de joven de clase trabajadora que podía acceder a los estudios secundarios gracias a la educación pública y las becas; profesoras como Merche Espiño y Ramona Domínguez le ayudaron a poner en orden sus inquietudes políticas y culturales; y las actividades que se organizaban en el centro le abrieron los ojos, “a otras experiencias y realidades”.Prado recuerda, por ejemplo, una conferencia de Paco Rodríguez en la que descubrió que Rosalía de Castro no era la mujer “choromiqueira” que había dibujado el relato cultural centralista; y conoció en primera persona los intensos movimientos nacionalistas del País Vasco y Cataluña. No olvida el atentado que se produjo en Rentería durante su estancia con un grupo de estudiantes en esta población guipuzcuana.

Tras el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, Montse Prado participó en la formación de una asamblea permanente en el instituto. “El hecho de haber vivido en una etapa tan intensa como fue la Transición es algo que también me marcó mucho”.

Constantino Cordal, concejal del gobierno de Cambados con Somos, asegura que los años que estuvo en el Cabanillas, “fueron de los más felices de mi vida”, y que tras su paso por el instituto desechó la todavía un poco vaga idea de estudiar Periodismo para matricularse en Ciencias Políticas y Sociología. “Las movilizaciones y huelgas estudiantiles de 1987 me marcaron mucho, y desde entonces siempre estuve vinculado a los movimientos sociales”.

Cordal fue representante del Cabanillas en reuniones estudiantiles celebradas en Pontevedra y Santiago, y recuerda las manifestaciones en la plaza de Fefiñáns. “Los miércoles cortábamos el tráfico”.

Los ponentes destacan la importancia de tener una educación pública de calidad

Manuel Vázquez, exalcalde de A Illa con el PSOE, no descubrió su vocación de servicio público en el Cabanillas, pero su paso por el instituto también fraguó en gran medida su personalidad.

Recuerda con un cariño especial al profesor que le suspendió pese a que tenía una nota suficiente para aprobar, “porque él sabía que yo había hecho lo justo para aprobar y quería sacar más de mí, enseñarme el valor del esfuerzo”. También le marcó el profesor de Educación Física Alejandro García Fariña. Su relación fue tan fuerte que, años después, cuando Manuel Vázquez accedió a la Alcaldía de A Illa pidió a García Fariña que se pusiese al frente de la recién creada Fundación Deportiva Municipal.

“La educación pública es lo que nos hace más iguales”

En la actividad de anoche se subrayó la importancia de ofrecer a las nuevas generaciones una educación pública de calidad, como mejor camino hacia la igualdad de oportunidades. “La enseñanza pública es lo que nos hace más iguales a todos”, afirma Manuel Vázquez. Él fue de los primeros isleños que pudieron ir al instituto en autobús, ya que hasta 1985 tenían que hacerlo en “motora”. “Para los adolescentes de A Illa, la insularidad suponía una barrera muy grande para estudiar”, señala Vázquez. De hecho, fueron muchos los chavales de A Illa con talento para los libros que al terminar la EGB se pusieron a trabajar en el mar. Incluso años después de inaugurado el puente, eran pocos los chicos varones de A Illa que cursaban estudios secundarios.

“El año que hice yo el Selectivo, era el único chico de A Illa”, recuerda Vázquez. “Ahora, ir al instituto es algo normal, pero en aquella época no lo era”. “Poder acceder a la educación pública con una bolsa de estudios es algo que marcó mi camino personal y político”, dice a su vez Montserrat Prado. Fueron también años en los que los jóvenes se asomaban a la vida adulta, y descubrían los “tumbas” -una mezcla de Sansón y caña que tomaban en un bar de Fefiñáns-; formaban equipos de futbito en los que jugaban juntos alumnos y profesores; o se organizaban concursos de “play back”.

En aquellos años 80 se dieron todos los ingredientes necesarios para que, año tras año, saliesen de las aulas del Cabanillas excelentes estudiantes: los chavales llegaban en abundancia de media comarca (a mediados de década llegó a haber seis grupos de primero de BUP); los profesores eran jóvenes y entusiastas; y el ambiente social y cultural era de una enorme efervescencia. Estaba todo por hacer y el mundo aún podía cambiar.