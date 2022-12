Los médicos avisan: falta de planificación en el traslado de pacientes de Pontevedra al Hospital do Salnés

El reciente traslado al Hospital do Salnés de pacientes asignados a Montecelo debido a la falta de camas en Pontevedra ha sido denunciado por los delegados sindicales de CEMS-Galicia en el distrito sanitario arousano. Así, los médicos Ramón Barreiro Paz y Juan Campos Toimil acaban de remitir una carta a la dirección del área sanitaria solicitándole una mayor planificación cuando vuelvan a producirse procesos de saturación como el de estos días. Los facultativos denuncian “improvisación” y “premura” en la toma de decisiones. Recuerdan que el centro hospitalario de Rubiáns está provisionalmente sin TAC (durante la instalación del nuevo equipo) y cuenta con “una exigua dotación de camas y servicios de apoyo”, además de una “reducida plantilla de facultativos especialistas de guardia y una cantidad de urgenciólogos en cada turno ajustada a la demanda asistencial de la población asignada que no puede multiplicarse”.

“Máxime teniendo en cuenta que la demanda de atención en Urgencias, precisamente por los problemas en los PACs y la Atención Primaria, ya está muy sobrepasada”, agregan Barreiro y Campos.

Pico de la gripe

Son conscientes de que “estamos en plena temporada de otoño-invierno, con lo que ello supone de incremento adicional de la demanda por la patología estacional, infecciones respiratorias, cuadros gripales, viriasis infantiles, sin olvidar que la pandemia COVID-19 sigue campando en nuestro medio y nos obliga a cambios en los procedimientos de trabajo que complican la dinámica de los servicios asistenciales. Estamos por tanto en una situación de plétora que no soporta tensiones adicionales como las que se producen como consecuencia de esa derivación indiscriminada de pacientes a nuestro Hospital”.

Consideran los galenos que estos últimos hechos suponen “la culminación de los despropósitos” cuando “sin mediar planificación ni previsión alguna, ante la situación de saturación que se ha creado en el Complejo Hospitalario de Pontevedra, se decide derivar los pacientes que puedan requerir ingreso, procedentes de todo el área sanitaria, al Hospital do Salnés”.

Actuaciones extraordinarias en situaciones complejas

Admiten que “situaciones complejas pueden requerir actuaciones extraordinarias, pero nunca improvisadas y faltas de análisis riguroso previo de la realidad. Y mucho menos sin la adecuada planificación de recursos para poder llevarlas a cabo con un mínimo de seguridad clínica para los pacientes y para los profesionales, sin deterioro de la calidad asistencial y sin poner en riesgo la seguridad de los pacientes y la responsabilidad de los profesionales”.

Reivindican “algo más de respeto y empatía para con los profesionales y el trabajo que realizan, al menos advirtiéndoles con un mínimo de tiempo de las medidas adoptadas para que puedan prepararse para afrontarlas, y que no tengan que enterarse cuando empiezan a llegar pacientes derivados y a través de la Central de Coordinación. Es lo mínimo que se debe hacer, y es obligación de un buen gestor”.

"Las decisiones que se están tomando solo hacen empeorar los problemas y ponen al Hospital do Salnés al borde del colapso. No es posible vestir y desvestir santos, no se solucionan así los problemas"

Por último, desde CESM están convencidos de que las decisiones que se están tomando “solo hacen empeorar los problemas y ponen al Hospital do Salnés al borde del colapso. No es posible vestir y desvestir santos, no se solucionan así los problemas. Al contrario, empeoramos la situación y ponemos a los pacientes y a los profesionales en riesgos innecesarios”.

Por ello, exigen que en el futuro “se eviten tomar decisiones basadas en la improvisación, la falta de planificación y la premura. Todas estas posibles situaciones tienen que estar previamente evaluadas y previstas, protocolizadas y sujetas a un plan”.