Somos señala a David Castro como cómplice de las “actitudes” de sus ediles

Somos Ribadumia cargó ayer contra el alcalde del municipio, David Castro, al que acusa de “guardar silencio cómplice ante las actitudes violentas de su compañero Miguel Castro”, al que la formación que encabeza Enrique Oubiña sigue acusando de haber usado una supuesta violencia verbal contra él mismo. Para Somos “el silencio no es admisible, no puede ser que pasen hechos como estos y David Castro se esconda, por eso exigimos que asumía su responsabilidad y cese a Miguel Castro, visto que el mismo no asume las consecuencias de sus hechos”.

En caso de no hacerlo, “lo que tiene que hacer es dimitir, porque un alcalde no puede permitir que un concejal de su gobierno asoballe a otro vecino”.