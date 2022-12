Durán: "El compostaje comunitario es una chapuza más de Diputación"

Una chapuza y un auténtico foco de infecciones. Así calificó ayer el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, el proyecto de composteros comunitarios que está desarrollando la Diputación de Pontevedra para facilitar a losa vecinos de entornos urbanos la posibilidad de eliminar los residuos sólidos urbanos biodegradables sin necesidad de remitirlos a Sogama. El regidor vilanovés arremetió contra el proyecto Revitaliza después de ensalzar la apuesta de la Xunta por el contenedor marrón, “la misma que defiende Europa, un proyecto que se inicia en las viviendas y que cierra su círculo en plantas como la que se está construyendo en Baión”.

Para Durán, esta apuesta de la Xunta es fundamental para el tratamiento de residuos, ya que cuneta con “técnicos especializados y laboratorios que analizan de forma pormenorizada el compost para ver si contiene plástico o mercurio, lo de los composteros comunitarios es una ocurrencia de alguno del BNG que le compró el PSOE y que no tiene ningún sentido, con maestros composteros que solo han recibido un cursillo”.

El vilanovés insiste en que “si es un compostero individual, donde tu mismo fabricas tu propio compost, totalmente de acuerdo, pero estos que está repartiendo la Diputación por los concellos adelante no sirven para nada, son un foco de infecciones y no se están gestionando correctamente ¿Quién vigila que el compost está bien? ¿Donde se va a utilizar ese abono? ¿Todos los vecinos han arrojado correctamente los residuos? Los composteros comunitarios no ofrecen ningún tipo de garantía ni certificación, pero en eso se gasta el dinero la chapuza de Diputación que tenemos”.

Durán asegura que la eliminación de los residuos sólidos urbanos “nosotros lo vamos a hacer como dios manda, con técnicos, laboratorios y controles sanitarios y ecológicos y vigilando claramente que elementos como plásticos u otros contaminantes no acaben en abonos utilizados para la agricultura, el resto de propuestas es un tirar el dinero, que a algunos se las da muy bien”.

Vilanova es el único municipio de la comarca de O Salnés que no posee un solo compostero comunitario en sus calles, aunque desde hace algunos meses ya ha instalado el contenedor marrón en las zonas más urbanas para impulsar una recogida más selectiva de residuos.

Convenio para el punto limpio

El Concello de Vilanova espera contar con un servicio de punto limpio antes de que comience el verano. Antes de que finalice este mes, el regidor vilanovés espera firmar el convenio de permuta con una empresa en el polígono de Tremoedo, un convenio que va a significar la adquisición de cerca de 1.000 metros cuadrados de terreno, donde se van a asentar estas instalaciones. Al mismo tiempo, Durán hacía un llamamiento a los vecinos para que utilicen el servicio de recogida de voluminosos que ofrece el Concello. “Se recogen a la puerta de casa llamando directamente al servicio, pero todavía sigue habiendo quien lo abandona en el medio del monte, exponiéndose a una severa sanción”, explica Durán. Insiste Durán en que la recogida es totalmente gratuita “en la puerta de casa y se realiza a través de gestores especializados”.