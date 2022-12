Recuerda: hoy tienes una cita solidaria en El Patio

La banda A Movida ofrece esta noche un concierto solidario cargado de emotividad. Y es que además de servir para recaudar fondos y ayudar a los más necesitados, es un homenaje a Manuel Fraga “Mañoña”, un conocido vecino meco de 72 años que vive conectado a una máquina de oxígeno.

Como se explicaba hace días, este artista de poderosa voz va a seguir cantando en los furanchos siempre que tenga oportunidad y sus pulmones se lo permitan.

Pero la de hoy es su última actuación sobre los escenarios, de ahí el interés que ha despertado esta cita.

Coctelería El Patio

Un festival desplegado en la coctelería El Patio –provista de calefacción en su recinto de conciertos– que tiene un precio de 5 euros, destinándose íntegramente lo recaudado a la organización Cáritas O Grove.

Será esta entidad la que se encargue de repartir el dinero entre quienes más los precisen y les ayude a seguir adelante pagando sus facturas.

Junto a la actuación de A Movida y Mañoña se espera con impaciencia la de otros ilustres invitados, tales como Lito, el popular cantante de la orquesta Panorama.

Compartían protagonismo con ellos Pablo Simoza, Mari García, Bruno Pla, Lora, Lote, Daira y Tonio Xon.

De este modo se quiere “ayudar a quienes más lo necesitan en estos tiempos tan difíciles”, explica Virvi Fraga, el portavoz de A Movida.

Es preferible recaudar dinero, para que así, a través de Cáritas, puedan comprar los alimentos que de verdad se necesiten o pagar facturas de la luz, gas, alquileres o cualquier otro gasto Virvi Fraga

Lo hace antes de aclarar que la decisión de cobrar la entrada en lugar de recaudar alimentos se tomó tras hablar con los responsables de Cáritas.

Dinero para pagar a luz

“Nos dicen que cada vez hay más gente que necesita ayuda, y que en el último año se duplicó la cifra de personas que buscan ese apoyo, pero también nos dejaron claro que cuando se recaudan alimentos todos acabamos colaborando con lo mismo, ya sea arroz, galletas o cualquier otro producto similar", reflexiona Virvi Fraga.

"De ahí que sea preferible recaudar dinero, para que así, a través de Cáritas, puedan comprar los alimentos que de verdad se necesiten o pagar facturas de la luz, gas, alquileres o cualquier otro gasto”, apostilla.

El coste de dos cervezas

A lo que añade que “esos 5 euros son un precio simbólico; una cantidad que nos gastamos en una copa o un par de cervezas, por eso animo a todos a participar”.

En la banda confían en el éxito de esta iniciativa solidaria. Al igual que lo hace el propio Manuel Fraga "Mañoña", que últimamente ya solo canta con sus más allegados, animando las comidas familiares y las de algún que otro “loureiro”.

Ahora que llega su despedida explica que nunca fue a clases de música “ni nada parecido”. Pero le gustaba cantar “desde muy niño, por lo que incluso organizaba competiciones con algún amigo, para ver quién cantaba mejor”, cuenta con nostalgia.

Os Cuanchos

Inició su trayectoria, la que le hizo ser popular como músico, militando en la mítica comparsa Os Cuanchos, cuando era solo un niño. Y formar parte de una comparsa son palabras mayores en O Grove, donde la cultura del Entroido se mama desde muy pronto.

Una de las grandes voces A Mañoña puede considerársele una de las grandes voces mecas, junto a Chapelo, Caneda, Lino y alguna más. Son ellos los que antiguamente animaban locales históricos como O Lavandeiro, una de las últimas tabernas mecas, como lo es ahora O Peirao. En este último bar sigue sonando la voz del maestro, a pesar de que su capacidad pulmonar “es ya mínima y tengo que controlarme mucho”, explica el propio Mañoña. Pero “me hierve la sangre siempre a la hora de cantar”, sentencia.

Muy conocido por su aportación al carnaval, Mañoña lo fue, también, por tocar con maestría la armónica. Un instrumento que llegó a coleccionar pero que ya no puede tocar desde hace años, “porque no tengo fuelle para eso”, asume.

A nivel profesional dio sus primeros pasos en la el grupo local Néboa, “cuando tocábamos sobre cuatro bidones, unos palos atravesados y unas cuantas tablas que hacían de palco”.

Debutó en el barrio de Terra de Porto, “y después de tres o cuatro años me llamó una orquesta de Pontevedra cuyo nombre no recuerdo en la que estuve otros tres años”, explica.

Pero, como él mismo dice, siempre tuvo “miedo al micrófono”. Lo suyo, lo que de verdad le gustaba, era cantar con los amigos en la taberna; que no es lo mismo que participar en eso que ahora se conoce como “cantos de taberna”.

Buena charla y mejor vino

Lo que le gustaba, y aún le apasiona, son esos momentos en los que se comparten viejas canciones con una buena charla y un mejor vino. Y, a poder ser, “a capela”.

Por eso añora aquellos tiempos en los que “íbamos a ‘loureiros’ como el que llamábamos ‘Quirófano’, en Covas, al ‘El Corte Inglés’, en Sisán, y a tantos otros”.

“Pido a los jóvenes que se fijen en mi y no fumen porque es una perdición” Muy enfermo y a las puertas de su retirada de los escenarios, que no de los “furanchos”, a los que últimamente acude acompañado de su ahijado Virvi, Tonio Xon y Monchiño Fraga, Mañoña asume que “todos tenemos que estirar la pata”. Dicho lo cual lanza un claro mensaje a los jóvenes: “Que se fijen en mi y vean que fui un gran deportista y un gran cantante, pero a causa del tabaco estoy conectado a una máquina”. Y añade: “Les pido que no fumen porque es una perdición; y que no se metan en otros malos vicios ni pierdan la tradición de cantar en las tabernas”. Por cierto, que a Mañoña le gustaría que lo recuerden siempre con una canción como “Si no estás conmigo”, de Los Panchos.



Lo hacía “junto a mi ahijado Virvi, que era aún un niño, Manolo Serantes, con Vilar y otros muchos vecinos y personajes conocidos que quedábamos para tomar unos vinos”.

"Teníamos ganas de 'leria"

Lo que ocurre es que “como teníamos ganas de ‘leria’ cogíamos las herramientas –bandurria y guitarra– y empezábamos a cantar, incluso usando las tarteras de los furanchos como batería”.

Todo eso “era algo espontáneo que surgía del corazón y la amistad, de ahí que nos lo pasáramos en grande”.

Ahora esto se suple con los llamados cantos de taberna, “pero ya no me gustan tanto porque no es lo mismo –sostiene Mañoña–; ahora es todo más programado, mientras que antes hacías una fiesta sin querer”.

Lo que quiere decir es que la esencia está en “llegar a un sitio, encontrarte a gusto, estar en buena compañía y empezar a tocar y a cantar durante horas; así, sin más, solo porque si y porque hay que disfrutar la vida”.

"Sudábamos las actuaciones"

Sabedor de que la diferencia de la música, las orquestas y las verbenas es ahora “abismal”, respecto a lo que el vivió cuando “sudábamos las actuaciones”, Mañoña no duda en reconocer: “Lo peor que hice en mi vida fue fumar”.

Un vicio con el que empezó cuando era un atleta prometedor y llegó a ser fichado por un equipo pontevedrés. “Pero me aburrí y dejé el deporte”, apostilla.

Fue “cuando aún tenía buen pulmón, antes de que el tabaco me arruinara la vida, junto con los fríos de cuando fui marinero o trabajé como albañil”.

Unas cosas y otras desencadenaron su enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), que le fue diagnosticada cuando llevaba ya una década sin fumar.

Una afección que inflama y obstruye el flujo de aire de los pulmones, haciendo que el paciente, en este caso Mañoña, tenga enormes dificultades para respirar.

Conectado a la máquina

“Por eso desde hace casi diez años voy a todas partes conectado a esta máquina que me oxigena la sangre y me permite hacer una vida bastante normal e incluso seguir cantando”, presume.

Con ella, con sus amigos y sus “herramientas a bordo” (instrumentos), sigue acudiendo hoy en día a los “furanchos”, aunque bien es cierto que “quedan muy pocos, ya que la mayoría se han convertido en restaurantes”.

Por eso los más afortunados quizás tengan aún la oportunidad de coincidir con Mañoña en alguno de esos locales y escuchar los boleros y las canciones de Albano que tanto le gusta cantar.

Los que no, tienen ocasión de verlo actuar por última vez sobre un escenario en el concierto de esta noche a beneficio de Cáritas.