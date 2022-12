“En Vilagarcía hai un problema coa vivenda; imos incidir niso e no emprego”

En Vilagarcía os únicos partidos que fixeron pública a identidade dos seus candidatos ás municipais de maio –en ámbolos dous casos candidatas– son Podemos e o PP, ademais do alcalde Alberto Varela, pois dase por feito que volverá a aspirar á reelección avalado pola maioría absoluta ca que goberna. María de la O Fernández (Vilagarcía, 1980) aterrou no 2019 en Ravella e pretende mellorar os seus resultados electorais grazas ao traballo feito nestes catro anos dende unha “oposición construtiva”. “Nós somos a alternativa ao goberno de Varela”, afirma con rotundidade.

– Podemos foi o primeiro partido en Vilagarcía que deu a coñecer a súa candidata. Que marca utilizarán nas municipais? Podemos ou Podemos-Marea da Vila?

– A intención é concorrer igual que no 2019, con Podemos-Marea da Vila.

– Aínda que a esquerda está moi desmembrada en Vilagarcía, entendo que descartan presentarse en coalición con outras formacións.

– Agora mesmo xa temos decidido que nos presentamos como Podemos-Marea da Vila. Traballamos para buscar unha coalición de unidade con outros partidos, fixemos un traballo para conseguilo pero finalmente non puido ser. Entón queremos empezar a traballar xa, por iso xa presentamos a candidata e fomos os primeiros en presentala.

– Refírese a Vilagarcía en Común?

– Si. Nós intentamos facer unha candidatura de unidade, neste caso si, con Vilagarcía en Común. Teríanos gustado aglutinar esa parte da esquerda pero finalmente non puido ser.

– Entraron na corporación municipal no 2019 cun concelleiro. Que expectativas teñen para a cita electoral de maio?

– Nós sempre traballamos para saír a gañar. Levamos catro anos na corporación e son catro anos nos que levamos amosando o noso traballo. Cremos que somos a alternativa ao goberno de Alberto Varela. A xente está vendo que estamos a facer unha oposición construtiva. Ese traballo fíxose visible e estase a facer visible, polo que agardamos que á xente lle teña gustado e confíe en nós nas vindeiras eleccións.

"Falta un mantemento xeral da vila. Nós apostamos por priorizar as parroquias sobre o cemento"

– Con que bazas vai xogar Podemos para mellorar os últimos resultados electorais?

– O noso programa sempre é participativo, xa o foi no 2019. A participación é un dos piares da nosa organización. Estamos tendo reunións con veciños, colectivos e unha serie de expertos para facelos partícipes nas nosas propostas para a vila. É moi importante incidir nas políticas de emprego baseadas na innovación, que dean unha oportunidade á xente nova. Estamos a traballar nesa liña. E por outra banda, hai un problema coa vivenda en Vilagarcía, polo que é importante traballar en políticas neste eido no que o goberno actual non está a facer nada. E tamén o mantemento en xeral na nosa vila, priorizando as parroquias e o rural sobre o cemento porque estase a primar o centro.

– Que proxectos metería nun caixón?

– No lugar de falar de proxectos concretos, débese partir dun plan e dun modelo de cidade. Porque van xurdindo ideas, ocórreseme isto e fago isto, e eu penso que hai que establecer un modelo de cidade porque calquera actuación que se faga nun sitio vai afectar ao resto da vila.Partindo dun modelo de cidade,debemos establecer como quero que sexa a miña vila e a partir de aí ir traballando para que todo encaixe. Fixéronse as ciclovías e as obras do barrio das Pistas, agora hai que facer unha rotonda nova polo tráfico... Se temos un modelo de cidade previo e temos un plan para a vila iso fai que a engranaxe funcione. Non se trata de falar de proxectos, si non de facer un plan máis amplo. A Praza de Galicia quedou cortada. Pódeche gustar máis ou menos a estética pero o certo é que quedou toalmente cortada. Necesitamos espazos amplos e diáfanos que realmente a xente poida desfrutar. E despois, hai que dar unha alternativa. O goberno fala dos aparcamentos disuasorios, pero precísase moito máis porque Vilagarcía ten un centro grande pero un rural moito máis grande. Hai que pensar que a xente que vivimos no rural, non tendo un transporte público axeitado, temos que utilizar o coche. Podemos deixar o coche nos disuasorios pero non sempre é así. Quen vive no rural? Xente maior á que non sempre se lle facilita o acceso ao centro. Aparcamentos disuasorios si, pero ben situados.

"A xente que vivimos no rural, non tengo un transporte público axeitado, temos que utilizar o coche"

– O goberno vilagarcián sempre alude ao seu modelo de cidade. Vostede cambiaríao?

– Non é que o cambie. É que non teñen un modelo de cidade. Eles baséanse na improvisación. O seu modelo de cidade por así dicilo está baseado nas peonalizacións e iso por suposto que é algo positivo, eu creo que debemos gañar espazo sempre para os peóns. Pero as actuacións que se están a facer son parches. Non gardan unha conexión entre elas. Por exemplo en canto ao novo centro de saúde, a nós non nos encaixa co modelo de cidade que pretenden vender eles porque o seu modelo baséase na peonalización do centro. Parécenos que o acceso ao centro de saúde vaise dificultar moito tendo as rúas colindantes peonís. E tamén fan falta aparcamentos.

"Temos exemplos nos que o único que lles puxeron foron árbores e bancos e cremos que iso é o correcto, como en Castelao ou Rei Daviña"

– Que opina do tema dos aparcamentos?

– Nós estamos sempre a favor das peonalizacións. O modelo que se está facendo en Vilagarcía é substituir coches por outro tipo de obstáculos. Peonalización é gañar espazo para os peóns e se cambiamos vehículos por obstáculos non gañamos espazo para o peón.

– Que obstáculos?

– As fontes e todos os adornos que á fin de contas non aportan nada e supoñen un gasto importante en mantemento. Temos exemplos nos que o único que lles puxeron foron árbores e bancos e cremos que iso é o correcto, como en Castelao ou Rei Daviña.