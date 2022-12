Un divorcio cada dos días en los ayuntamientos de O Salnés

Cada dos días se produce una separación o divorcio en la comarca de O Salnés, según los últimos datos referidos al tercer trimestre de 2022 dados a conocer por el Consejo General del Poder Judicial que ayer resaltó que en Galicia se observa una reducción de un 8% con respecto al mismo período del pasado año.

En total, en los siete juzgados de Cambados y Vilagarcía se han promovido un total de 43 rupturas, de ellas 22 divorcios consensuados, 20 no consensuados y una separación con acuerdo entre los excónyuges.

La capital arousana encabeza la estadística con 23 procedimientos frente a 20 en la circunscripción de la villa del albariño. Y es también en Vilagarcía donde se produce una mayor litigiosidad en tanto que son 12 los divorcios sin acuerdo frente a ocho en Cambados.

Los datos son muy elocuentes en tanto que en la demarcación arousana se registran más separaciones que en el partido judicial de Pontevedra, con mucha mayor población y que ha sumado un total de 36 rupturas en el mismo período analizado.

A nivel provincial, incluida la ciudad de Vigo, se han separado un total de 341 parejas en el mismo período de referencia, un tercio en la ciudad olívica que cuadruplica la población de cualquiera de las comarcas de O Salnés y Pontevedra.

Asimismo es de subrayar el hecho de que en el tercer trimestre del año no se celebró ningún procedimiento de nulidad matrimonial, si bien es cierto que solo hubo dos en la toda la provincia.

No se puede olvidar que los procedimientos de familia suelen ser muy complejos por las dificultades a la hora de elaborar los convenios reguladores cuando hay hijos de por medio.

Guarda y custodia

En este sentido, la estadística que colgó el Consejo en su portal de internet, subraya que en los juzgados de Vilagarcía se llevaron a cabo once modificaciones de medidas al no haber consenso entre los progenitores, así como seis procedimientos de guarda y custodia consensuada y otros trece de guarda y custodia no consensuada.

En el caso de Cambados fueron cuatro modificaciones de medidas consensuadas, seis no consensuadas, cinco de guarda y custodia consensuada y otras cuatro no consensuadas.

La proporción es muy similar en los restantes partidos judiciales de la provincia de Pontevedra.