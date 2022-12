Evitan el nacimiento y abandono de 1.500 gatos

En octubre de 2019 un grupo de vecinos de O Grove, preocupados por la proliferación de gatos en diferentes puntos de la localidad, creaba la asociación O Jato Meco.

Desde entonces, los voluntarios integrados en este colectivo no han hecho más que trabajar, empleando para ello tanto su tiempo como su dinero, velando así por la calidad de vida de estos animales, pero evitando también su reproducción descontrolada, que podría convertir su presencia en una plaga con importantes repercusiones.

El resultado ha sido la esterilización y castración de 102 gatos, lo cual ha permitido, según estiman en la propia asociación, “evitar el nacimiento y abandono de más de 1.500 gatos en las calles de O Grove”, teniendo en cuenta que cada hembra puede llegar a tener hasta tres camadas al año.

Condenados a morir

Pero eso no es todo, sino que los voluntarios también consiguieron salvar la vida a animales que estaban claramente condenados a morir, o ya agonizando, algunos recién nacidos, después de haber sido abandonados en la basura.

Esos animales salvados y otros que recogen en las calles son dados en adopción, lo cual tampoco resulta nada sencillo y obliga a desplegar continuas campañas de concienciación y búsqueda de apoyo –sobre todo a través de las redes sociales–, además de ser necesario cuidar y alimentar a los felinos hasta que llega el momento de entregarlos a alguien.

389 adoptados

Gracias a esa labor desinteresada, son ya 389 los gatos recogidos en la calle que encontraron un hogar desde que nació la asociación O Jato Meco, donde en la actualidad tienen una docena de animales, diez de ellos crías, esperando a que alguien quiera hacerse cargo de ellos.

Por estas y otras muchas razones, la entidad pide ayuda a los vecinos de O Grove y cualquier otro municipio, invitándolos a adoptar o bien a usar sus hogares como casa de acogida a la espera de encontrar a alguien que se haga cargo de ellos.

En relación con esto, decir que la asociación busca la cesión de algún local, galpón o garaje “que alguien nos pueda dejar a corto plazo para poder tener a los gatos y seguir con nuestra labor de castración y readopción de los callejeros, comprometiéndonos nosotros al cuidado de las instalaciones y a devolverlas cuando se nos pida”, argumentan desde el colectivo.

El mismo en el que aclaran que también es posible colaborar con la causa “ayudándonos a localizar las colonias y a recoger a los gatos para castrarlos y después soltarlos”.

Donativos

Otra opción es “hacerse miembro de nuestro grupo, pagando desde un euro al mes, o patrocinando nuestra página”.

También es posible ayudar con donaciones a través de la cuenta de Abanca número ES13 2080 5426 2230 4013 0916.

Un mercadillo solidario para concienciar

En noviembre de 2019, un mes después de su creación, O Jato Meco organizaba su primer mercadillo solidario, tendente a recaudar fondos con los que seguir desparasitando, castrando, alimentando y mimando las colonias de gatos callejeros existentes en O Grove.

Como también para concienciar a la sociedad y recaudar fondos con los que seguir construyendo refugios para estos animales, favoreciendo la adopción de los mismos y, en definitiva, desplegando todo tipo de iniciativas tendentes a protegerlos.

Esas son las metas marcadas con el mercadillo a desplegar estas Navidades, todos los viernes, sábados y domingos, en un local cedido a la entidad en el número 29 de Montiño de Abaixo.

En este mercadillo, presentado como “un espacio de ayuda y respeto a los animales”, es posible ver a los gatos actualmente en adopción, asistir a diversas actividades y adquirir lotería y todo tipo de objetos”.

Piden a los vecinos que esterilicen a los suyos

Desde la asociación O Jato Meco llaman a los ciudadanos a colaborar. Y pueden hacerlo no solo aportando su grano de arena para controlar la población de gatos callejeros existente en el puerto y las calles de la localidad, sino también invitando a los vecinos a esterilizar o castrar a los que tienen en casa, evitando así el “constante abandono”.

Y es que hay personas que no tienen en cuenta que su gata puede parir tres veces al año, y cuando se encuentran con una camada en casa que no desean, no saben qué hacer con ella y optan por sacrificar o abandonar a los animales.