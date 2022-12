La falta de médicos en los PAC dispara las urgencias en el Hospital do Salnés: 45.000 este año

La junta de personal del Hospital do Salnés calcula que el servicio de Urgencias cerrará el año con un récord de 45.000 pacientes atendidos. Según expuso el médico Ramón Barreiro, en los últimos seis meses el centro de Ande-Rubiáns registró una media de 150 urgencias diarias, una cifra que se incrementó a 180 en este mes de noviembre, principalmente por la ola de gripe e infecciones respiratorias –bronquiolitis en los más pequeños–. “Hemos tenido picos de 200”, añade Celia Iglesias, presidenta de la junta de personal. Así, las atenciones diarias han repuntado un 20% en relación a 2019, el último año prepandemia.

Los representantes de los trabajadores del distrito sanitario de O Salnés ofrecieron ayer su primera rueda de prensa desde que José Flores relevó a José Ramón Gómez al frente del área. Aunque en un principio tenían esperanza de que la calidad asistencial mejorase con el cambio de gerente, “tres meses después estamos todavía peor”, advierten. Y es que aseguran que la falta de médicos en los PAC vivida en verano –“supuestamente debido a las vacaciones del personal”, recuerdan– ya se ha normalizado y convertido en “costumbre” . “El sábado el PAC de Vilagarcía estuvo sin médico hasta el domingo por la mañana”, ejemplifican.

Fin de semana en precario

Sin ir más lejos, ayer los PAC de Vilagarcía, Cambados y O Grove no tuvieron facultativo de 15.00 a 8.00 horas, según los avisos que envía el Sergas al 061. Para hoy está previsto que O Grove y Cambados vuelvan a estar sin médico en horario de tarde y noche, mientras que Vilagarcía dispondrá de uno (y un pediatra). En el caso del municipio meco, que habitualmente deriva las urgencias leves a Baltar y las demás a Montecelo, como el PAC de Sanxenxo tampoco tendrá médico, se enviarán a los pacientes grovenses menos graves a A Parda (Pontevedra).

En lo que respecta a mañana, O Grove volverá a quedarse sin galeno durante todo el día, de 8.00 a 8.00 horas.

Cambio de hábitos

Si bien los servicios de Urgencias de los centros de salud no cierran aunque carezcan de facultativo porque cuentan con personal de enfermería, “están inoperativos”, afirma Ramón Barreiro, lo que ocasiona que esos enfermos que no pueden ser atendidos en atención primaria se desplacen al Hospital, con el incremento de pacientes y de tiempos de espera que ello conlleva. “Esto genera un problema a largo plazo porque se estropea la labor que llevamos años realizando de educación sanitaria para que no llegue patología banal al Hospital y ahora se cambia el hábito de los usuarios”, lamenta otro miembro de la junta de personal.

Con el importante incremento de pacientes registrado en el servicio de Urgencias hospitalarias, los profesionales sanitarios aseguran que las remozadas instalaciones “ya se quedan pequeñas”, con una sala de espera incapaz de dar cabida a todos los enfermos y doce boxes “insuficientes”. “Los dos pediátricos se utilizan como zona de aislamiento de COVID”, agregan.

Ramón Barreiro, médico de Urgencias y miembro del sindicato CESM, asegura que las esperas están generando problemas. “La gente ya viene enfadada del PAC donde no ha podido ser atendida y han aumentado notablemente los conflictos. Por ahora son agresiones verbales, pero cualquier día terminan en físicas”, alerta el facultativo.

Tres pediatras

Por especialidades, la de Pediatría es una de las que peor está. Afirman desde la junta que “el personal está bajo mínimos y sobrecargado física y emocionalmente”. Y es que solo hay tres pediatras para las guardias, además de alguno procedente de atención primaria que lo hace de forma voluntaria. “Hacen una media de 7, 8 o 9 guardias de 24 horas al mes, después de su jornada ordinaria de mañana, es inasumible desde el punto de vista de la salud laboral”, considera Barreiro, quien apunta que está previsto que se incorpore un nuevo pediatra de la OPE, por lo que serían un total de cuatro en el Hospital comarcal. “Hay cuatro plazas vacantes y en la oposición solo sacaron una”, lamentan.

En primaria la situación de Pediatría no es mejor. En A Illa y Ribadumia sendas plazas permanecen sin cubrir, mientras que en Vilagarcía hay una vacante y cuatro ocupadas, siempre según las cifras proporcionadas por los sindicatos.

En cuanto a medicina familiar, “en Vilagarcía hay tres bajas sin sustituto por la mañana y tres vacantes por la tarde”. “El PAC según el Plan Funcional debería tener dos médicos entre semana y tres el fin de semana”, señala Barreiro.

La junta de personal entiende que hay categorías, como la de los galenos, con listas prácticamente vacías, pero “de otras hay cientos de personas y no se contratan”, afirma Celia Iglesias.