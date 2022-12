El Ayuntamiento aporta 6.000 euros a las obras de mejora del Gato Negro de Carril

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y la presidenta del CAD Gato Negro, Lourdes Durán, firmaron ayer un convenio a través del cual el Concello aporta 5.999 euros a las obras de mejora ejecutadas en las instalaciones de la sociedad cultural que, aunque no son municipales, “son el centro social, cultural y neurálgico de Carril”, tal y como resaltó el propio regidor municipal.

En este sentido, Varela ensalzó la labor de un colectivo que aglutina un número de socios del que “pocas sociedades pueden presumir”.

En relación a las obras, consistieron en reparar las escaleras de salida a la terraza, la renovación de la barandilla, el arreglo de los vestuarios y el pintado de la zona del bar. También se actuó en una parte del pabellón.

Uno de los problemas que queda por resolver y que no se presenta fácil es el de la accesibilidad, ya que el local del Gato Negro cuenta con doble escalera y no mucho espacio para la colocación de un ascensor o elevador. “Cuando estuve en casa, en silla de ruedas, pensé que no iba a poder subir al Gato Negro nunca más”, comenta la presidenta, Lourdes Durán, quien agradeció la colaboración del Ayuntamiento en las mejoras llevadas a cabo en el local.

Durán se mostró “muy orgullosa” del funcionamiento y de las actividades que oferta el Gato Negro. “Cuando cumplimos cien años estábamos en pandemia y no pudimos celebrarlo, y en 2023 vamos a cumplir 102”, apunta la presidenta de la entidad.