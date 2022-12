Una barrendera denuncia al Concello por no facilitarle ropa reglamentaria

Una barrendera del Concello de Vilanova denuncia que, desde que comenzó a trabajar en las dependencias municipales no se le ha facilitado la ropa reglamentaria, algo que no le ha ocurrido a otros compañeros que tienen “hasta dos mudas”. La mujer llegó a presentar dos reclamaciones por escrito al Concello pero “sigo esperando la respuesta del grupo de gobierno”.

La situación ha derivado en una baja laboral debido a trabajar a la intemperie sin ropa adecuada. La humedad, el frío “me han pasado factura y no me saco la gripe de encima y provocaron que me quedase tiesa mientras estaba trabajando”. Al haber ocurrido la situación en horario laboral, quiso acudir a la mutua, pero desde el Concello “no me dejan hacerlo, porque consideran que no se trata de una afección laboral”. La mujer no descarta acudir a los tribunales si continúa esta situación, cansada de que se le pongan todo tipo de trabas en estas circunstancias.