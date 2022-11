Masiva peregrinación de cofrades de España y Portugal al templo del centollo

Casi medio millar de personas pertenecientes a unas cincuenta cofradías enogastronómicas, entidades socioculturales y empresas vinculadas al enoturismo, entre otros participantes llegados de toda España y Portugal, protagonizan los actos del XXX Gran Capítulo de la Cofradía do Centolo Larpeiro que se llevan a cabo este fin de semana en el "paraíso del marisco".

¿Qué quiere decir esto? Pues que la entidad presidida por Víctor Otero Prol está plenamente consolidada. Pero, sobre todo, indica que el centollo de O Grove tiene un tirón incuestionable.

Y es que ese, el “rey de los mariscos”, es la auténtica estrella de este encuentro enogastronómico y de todo cuanto rodea a la actualidad turística y económica no solo en O Grove, donde se celebra su fiesta de exaltación, sino en toda la comarca, beneficiada también por el reclamo que supone el crustáceo de la villa meca.

Prueba de que el centollo grovense traspasa fronteras en la comarca, es que muchos de los participantes en los actos promovidos por O Centolo Larpeiro disfrutaron del soleado fin de semana a lo largo y ancho de O Salnés.

En Condes de Albarei

Y tampoco hay que perder de vista que el gran almuerzo de confraternidad correspondiente al XXX Gran Capítulo se celebró ayer en las instalaciones de la bodega Condes de Albarei, en Castrelo (Cambados).

En esa gran centollada, el desfile cívico que recorrió las calles de O Grove, el acto solemne de nombramiento de cofrades desarrollado en la isla de A Toxa y demás actos propuestos por Víctor Otero se dieron cita ciudadanos llegados de Asturias, Cantabria y otros muchos puntos del país.

Visitantes que, “hermanados” con los portugueses, contribuyeron a engrandecer la imagen turística de la localidad y de toda la comarca en plena temporada baja.

Con el alcalde

Todo ello ante la atenta mirada del alcalde, José Cacabelos, quien quiso sumarse a la fiesta dando la bienvenida a los participantes en esta que es una de las citas destacadas de cada edición de las jornadas gastronómicas del centollo, promovidas por el propio Concello y la asociación Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes).

Con él y Víctor Otero departieron los invitados llegados a O Grove en representación de la Escuela Naval Militar de Marín y de la Brilat, así como miembros del cuerpo de Policía Nacional, el Consejo Europeo de Cofradías Enogastronómicas y la Federación Española de Cofradías Vínicas y Gastronómicas.

De entre las cofradías participantes pueden destacarse algunas tan vinculadas ya a O Grove como la de la Anchoa de Cantabria, Cordero Segureño, Salmorejo Cordobés, Nécora de Noja y la Cofradía del Queso Manchego.

También acudieron la Cofradía del Arroz con Leche de Cabranes, la del Bonito del Norte, la del Respigo de Laredo, Gastrónomos del Yumay y la Cofradía do Caldo Galego de Mourente.

Oviedo, Cantabria y Porto

Al igual que participaron representantes de la Cofradía del Desarme de Oviedo, la del Queso de Cantabria, Caballeros del Yuste, la Luso Galaica, la Confraría Enogastronómica Sabores do Botareu, O Galo de Barcelos, Panela ao Lume, Confraría do Presunto e a Cebola do Tamega e Sousa, Torresmo Beirao, Casca de Carvalho y la cofradía Tripas a Moda do Porto, entre otras muchas.

De las directamente relacionadas con el mundo del vino procede citar a las más cercanas, como la Cofradía dos Viños Rías Baixas, al Capítulo Serenísimo do Albariño y a la Cofradía Gastronómica y de Vino Corazón de O Salnés.

Pero también a otras llegadas de lejos, como la Cofradía del Vino de Rioja, Amigos de la Viña de Baena y Cofradía del Orujo y el Vino de Liébana.

Un copioso almuerzo

Unos y otros dieron cuenta de un copioso almuerzo a base de centollo y centolla, camarones, ternera con guarnición y “tarta centoleira” de la casa.

Entre esos comensales los hay que ya regresaron a sus casas, mientras que otros aún disfrutan hoy de su estancia en O Grove.

En este caso lo hacen para participar en una singladura por la ría en la que cubrirán un tramo de la peregrinación marítimo-fluvial.

Se trata de la “VIII Travesía de la Hermandad Marinera de Tripulantes” de Centolo Larpeiro, con degustación a bordo de empanada gallega, mejillones, arroz de marisco, tarta de Santiago y bebidas.

Dos semanas más para disfrutar de las jornadas

Aunque el concurso de centollo vivo celebrado el viernes, junto al XXX Gran Capítulo da Cofradía do Centolo Larpeiro, desarrollado ayer, pueden considerarse los puntos álgidos de las jornadas gastronómicas del centollo, lo cierto es que éstas continúan dos semanas más.

Aún hay tiempo, en consecuencia, para saborear el preciado crustáceo en los diferentes establecimientos de O Grove, donde este producto tiene su propia marca de calidad y diferenciación.

Colaboradores

En el momento de elegir dónde degustarlo, bueno es saber que esta fiesta del centollo meco cuenta con un buen número de negocios colaboradores que se comprometen a ofrecer la mayor calidad al mejor precio, tales como los dos restaurantes de Marisquerías Solaina, La Posada, A Fuego, Metropol y A Taberna de Beli.

Al igual que sucede con O Almacén do Avó, O Castro, O Porto, Punta Vendaval, Rincón de Norat y Sal de Allo.

Sin olvidar a los hoteles Abeiras, Louxo La Toja, Norat, Bosque Mar, Maruxía, O Castro y Cons da Garda.

Por cierto, que el programa de actividades de estas jornadas gastronómicas se completa el 5 de diciembre con un taller de cocina en la sala mirador de la lonja, donde Paco Caneda y Alejandro Laíño cocinarán y hablarán del centollo y las setas.