Liso González encabezará la lista del BNG a la Alcaldía de Cambados

No hubo sorpresa. Xosé Luis González Roma, “Liso”, será el candidato del Bloque Nacionalista Galego a la Alcaldía de Cambados el próximo 28 de mayo. Así lo ratificó la asamblea local por unanimidad en el encuentro que mantuvieron en la tarde noche del pasado jueves. Liso González es portavoz de la formación nacionalista en el Concello de Cambados desde hace algo más de un año, cuando se formalizó el relevo de Víctor Caamaño al frente de la portavocía.

En aquel momento, Liso González tomó las riendas de la formación nacionalista sin tener como objetivo ser el futuro candidato, pero el partido vio en él al mejor relevo posible para optar a la Alcaldía de una plaza tan importante como es la de Cambados. El año en el que ha ejercido de portavoz ha supuesto para él “un importante aprendizaje” en el funcionamiento de la política municipal, un mundo que desconocía prácticamente cuando decidió dar el paso de sustituir a Caamaño. Por el momento, en el BNG de Cambados todavía no se conoce quien acompañará en la futura lista electoral a Liso González, pero la formación ya se encuentra trabajando en evaluar las necesidades del municipio y en recuperarse tras los resultados de las últimas elecciones municipales, donde perdieron un concejal y decidieron no participar en el gobierno, como si había ocurrido en el anterior mandato.

González considera que no haber participado en el gobierno municipal en este último mandato no les va a pasar factura “porque siempre estuvimos abiertos a pactos, lo que pasó es que hubo un giro de guión de última hora por parte de las dos fuerzas políticas que acabaron integrando el gobierno”, responsabilizando a PSOE y Somos de no haber alcanzado un acuerdo.

Presidente de una de las asociaciones culturales más importantes de Cambados, Xironsa, el edil nacionalista compaginará ese cargo con el de candidato a la Alcaldía. En función de los resultados, valorará su continuidad en un puesto en el que cuenta con el respaldo de los socios de la entidad.

El nacionalista es el segundo alcaldable confirmado en la villa del albariño, después de que el Partido Popular haya decidido dar la alternativa a Sabela Fole, que sustituye a Luis Aragunde como líder de la formación conservadora.