“Arrastraba una deuda con la ría de Arousa porque me inspiró ya desde la tierna adolescencia”

Ángela Banzas (Santiago, 1982) presenta hoy en el Auditorio de Vilagarcía (20.00 horas) su nueva novela, La conjura de la niebla. Este segundo libro –el primero se titulaba El silencio de las olas– también se desarrolla en la ría de Arousa, concretamente en una isla ficticia que fusiona A Illa de Arousa y Cortegada. Los concellos vilagarciano e isleño han editado un vídeo promocional con las localizaciones que inspiraron a la escritora compostelana que se proyectará también esta tarde.

– ¿Por qué eligió la ría de Arousa como escenario de su último libro? ¿Le une algo especial con esta tierra?

– Soy de Santiago y desde niña iba con mis padres a A Illa de Arousa y a Vilagarcía. Les gustaba mucho la zona y quedaba cerca de Santiago. Cuando era adolescente cogía el tren sola, era el regional que tardaba 45 minutos, y me iba con mi mochila buscando el mar que nos falta en Santiago. En ella llevaba un cuaderno y un bolígrafo. Tenía sobre 15 o 16 años.

– ¿Le gustaba viajar sola?

– Sí, cuando iba con esta intención iba sola. Era un poco valiente [sonríe]. Voy arrastrando una deuda con esta tierra porque me inspiró ya desde la más tierna adolescencia. De niña era de las que iba con un cuaderno en el coche y anotaba lo que iba viendo. La ría de Arousa es de lo que mejor conozco después de Santiago y alrededores. Siendo mayorcita, esas nieblas que tiene A Illa, Cortegada, incluso en verano tomando el sol y que en cuestión de segundos entra una niebla que engulle la isla entera... Ese aura que se generaba con tanto misterio que no sabes qué puede esconder, detrás puede haber toda una amalgama de leyendas, supersticiones que te han contado. Después dan forma a tramas y conforman la trama, en este caso, de esta novela. No me gusta etiquetar mis novelas, eso le corresponde a otros. En este caso me gusta muchísimo recoger nuestras tradiciones de forma oral, escuchar a la gente mayor, las historias “de vellos”. Yo me preguntaba por qué había que saltar tantas veces la cacharela en San Juan, por qué se recogen esas hierbas y no otras, cosas que incluso se subrayan más en la ría de Arousa que en Santiago. Quería recoger todo esto para hacer justicia a la gente mayor que con cierta nostalgia puede echar en falta cómo van cambiando los tiempos y para que la gente joven que viene detrás lo tenga presente.

– ¿Es supersticiosa?

– No, no es tanto que yo me considere supersticiosa, pero todo lo que hacemos e incluso la forma que tenemos de pensar viene de algún sitio. Hay que buscar el por qué a todo, por qué hacemos una cosa y no la otra. Antes había que santiguarse con el pan. ¿Esto de dónde viene? ¿Por qué en los hórreos colocamos un símbolo pagano y uno católico? Supersticiosa de llegar a cabo determinada acción para una repercusión no, pero me gusta saber las cosas. A veces se deja de lado mucho conocimiento que aunque no sea reglado ni homologado, es muy válido, como el del curandero de esta novela.

– La juez Elena Casáis está muy volcada en su trabajo y cuando su madre ingresa en el Hospital se da cuenta de que no ha dedicado el tiempo suficiente a su familia. ¿Cómo concilia Ángela Banzas ambas cosas? – Soy muy afortunada porque cuando empecé a escribir con la maternidad soñaba con la posibilidad de dedicarme profesionalmente a esto. Escribir escribo de toda la vida, pero fue ahí cuando empezó a cobrar fuerza ese sueño. Hoy en día conciliar es complicado. En la consultoría trabajaba de la mañana a la noche y llevando trabajo a casa. Una cosa es tener hijos y otra ser madre y yo no quería tener solo hijos. Y emprendí con la escritura. Entonces ahora mismo lo llevo fenomenal porque me puedo permitir estar siempre para los niños. Ahora tienen 6 y 7 años. Sabes que los niños siempre demandan un poquito más y aún así tengo esa sensación de que tendría que estar más, imagínate si llegase a las nueve de la noche para darles el beso y a dormir. – ¿Con qué personaje se quedaría de La conjura de la niebla? –Uf... Es que desarrollo un sentimiento por todos. Pero me ha gustado mucho trabajar el personaje de Jackie, una mujer que toda la novela tiene que ver con ella. Aunque aparece poco, está en el hilo conductor de todo lo que sucede. Trabajarla para mí ha sido muy especial porque está encerrada en un psiquiátrico. Tratar de respirar como ella y meterme en su piel, pues no solo está encerrada entre cuatro paredes, sino también en su cabeza. Me ayuda a valorar la suerte que tenemos con la salud mental porque, aunque queda mucho por trabajar, afortunadamente está dejando de ser un tabú, se está poniendo el tema encima de la mesa. Vivimos en la era de los ansiolíticos y antidepresivos y tenemos que valorar que a cualquiera nos puede pasar, estar encerrados en nuestra cabeza.

– ¿Se encontrará el público arousano con alguna sorpresa en el vídeo que proyectarán hoy en Vilagarcía? ¿Qué escenarios podremos ver?

– Los escenarios son básicamente la isla de Cortegada, que sería O Souto Vello, y A Illa de Arousa. Son las dos islas que fusioné para crear la de Cruces. He incrustado Cortegada en el norte de A Illa de Arousa. En el vídeo, los que conocen ya la zona van a reenamorarse de su propia tierra, se quedarán maravillados. Estarán con el pecho enchido, con orgullo total de ver su tierra. La belleza del lugar es increíble. Y para quienes no lo conozcan, el vídeo no solo anima a que lean el libro, sino a viajar a sus escenarios, a poder caminar por ese bosque con esas nieblas, por el entablado de Punta Cabalo... El emplazamiento es un lujo para los sentidos.

– También hace promoción turística de la ría.

– Sí, sí, por supuesto. Yo siempre estoy haciendo promoción de mi tierra. Esa saudade en el sentido estricto gallego la llevo muy adentro. Es un punto más de la morriña. Y cuando algo te gusta tanto tienes que compartirlo.

– Precisamente iba a preguntarle que viviendo en Madrid, Galicia está muy presente en su obra, si la extrañaba.

– Sí. Siento nostalgia por la tierra. Decía Álvaro Cunqueiro que si el paisaje es un rompecabezas, él sería la pieza que encajaba a la perfección. En mi casi suscribo ese comentario. Y además todas esas vivencias y el paisanaje lo llevo muy adentro allá donde esté, aflora en cada novela, en cada texto, es inevitable. Supongo que en parte es por esa libreta que llevaba de niña como cuaderno de viajes.

– Profesionalmente siempre se ha dedicado a la consultoría de administración pública. ¿Cuándo comenzó su pasión por la escritura?

– He escrito desde siempre, pero lo hacía como necesidad vital, igual que me gusta la cocina, nunca lo visualicé como un sueño profesional. Bueno, en algún momento soñé con ser escritora pero no lo veía realista porque es complicado vivir de esto y me decanté por otra carrera muy versátil que disfruté mucho. Nunca dejé de escribir pequeños textos, reflexiones, y con la maternidad hice un parón en el trabajo, por lo que estando en casa me dije: voy a abordar el escribir una novela. Escribo desde las vísceras y con la maternidad afloraron muchas emociones. En El silencio de las olas recuperé las historias de las mujeres que me contaban cómo había sido su maternidad en el siglo pasado. La respuesta de los lectores fue muy buena, en la editorial me dijeron de hacer la siguiente y ya estoy preparando la tercera.

– ¿También transcurre en Galicia?

– Sí, también. Las tres. A lo mejor a la cuarta cambio [sonríe]. También es la ría de Arousa el escenario. Ahora la estoy alternando con la promoción de La conjura de la niebla, pero con muchas ganas de meterme en mi cueva para escribir y escribir.

– ¿Volvería a “Vilagarcía Cidade de Libro”?

– Sí, claro, fue una experiencia maravillosa. Fue mi primera vez en una presentación presencial.